Ο Στράους Ζέλνικ, διευθύνων σύμβουλος της Take-Two Interactive Software, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τον πολυαναμενόμενο τίτλο Grand Theft Auto VI, αποκάλυψε ότι ο ίδιος δεν παίζει βιντεοπαιχνίδια. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που εκατομμύρια παίκτες ανά τον κόσμο εξερευνούν το GTA 6, έπειτα από μια αναμονή 13 ετών για τον νεότερο τίτλο της δημοφιλούς σειράς.

Η προσέγγιση του διευθύνοντος συμβούλου στο gaming

Παρά το γεγονός ότι ηγείται της μητρικής εταιρείας της Rockstar Games, ο Στράους Ζέλνικ διατηρεί μια απόσταση από την προσωπική ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια. Σε συνέντευξή του τον Μάιο στο Business Insider, ο Ζέλνικ εξήγησε τη φιλοσοφία του σχετικά με τη θέση του ως διευθύνοντος συμβούλου και τη σχέση του με το gaming.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θεωρεί απαραίτητο για έναν διευθύνοντα σύμβουλο να είναι ο «επικεφαλής καταναλωτής» των προϊόντων της εταιρείας του, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός στη δουλειά του. Αν και δεν κρατά ο ίδιος το χειριστήριο, ο Ζέλνικ παρακολουθεί στενά την εμπειρία των χρηστών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Βλέπω το όλο θέμα. Απλώς δεν είμαι εγώ αυτός που κρατά το χειριστήριο».

Προσωπικές συνήθειες και πρόγραμμα γυμναστικής

Εκτός από την επαγγελματική του προσέγγιση, ο Στράους Ζέλνικ μοιράστηκε και λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές του συνήθειες και το καθημερινό του πρόγραμμα. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν πίνει, δεν καπνίζει και δεν έχει στην κατοχή του όπλο, υπογραμμίζοντας έναν τρόπο ζωής που επικεντρώνεται στην ευεξία και την πειθαρχία.

Η διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής του ρουτίνας. Ο Ζέλνικ δήλωσε σχετικά με τη γυμναστική του: «Προπονούμαι συνέχεια, μπορεί και δύο φορές την ημέρα. Ασχολούμαι με τη γυμναστική όσο ποτέ άλλοτε». Αυτή η αφοσίωση στην άσκηση δείχνει μια συνεπή προσπάθεια για τη διατήρηση της προσωπικής του ευεξίας.

Η πορεία του στην Take-Two Interactive

Ο Στράους Ζέλνικ εντάχθηκε στην ηγεσία της Take-Two Interactive Software τον Μάρτιο του 2007, αναλαμβάνοντας αρχικά τη θέση του προέδρου. Η πορεία του στην εταιρεία ήταν σταθερά ανοδική, με την ανάληψη όλο και πιο σημαντικών ρόλων.

Τον Φεβρουάριο του 2008, ο Ζέλνικ έγινε εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Λίγα χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2011, ανέλαβε τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου, θέση στην οποία παραμένει μέχρι σήμερα, οδηγώντας την εταιρεία πίσω από μερικούς από τους πιο επιτυχημένους τίτλους βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και ακαδημαϊκή διαδρομή

Πριν την είσοδό του στην Take-Two Interactive, ο Στράους Ζέλνικ είχε ήδη μια αξιοσημείωτη καριέρα στον χώρο της ψυχαγωγίας. Διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BMG Entertainment, μιας εταιρείας με σημαντική παρουσία στον κλάδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα της Take-Two, η BMG Entertainment είχε αξία 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την περίοδο της θητείας του Ζέλνικ. Η εταιρεία διέθετε περισσότερες από 200 δισκογραφικές εταιρείες και είχε δραστηριότητα σε 54 χώρες, γεγονός που υπογραμμίζει την εκτεταμένη εμπειρία του Ζέλνικ σε πολυεθνικά περιβάλλοντα. Η ακαδημαϊκή του διαδρομή περιλαμβάνει πτυχίο (BA) από το Πανεπιστήμιο Wesleyan, πτυχίο νομικής από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ και μεταπτυχιακό (MBA) από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta