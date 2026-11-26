Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους εργαζόμενους που επιθυμούν να διεκδικήσουν το ειδικό εποχικό επίδομα της ΔΥΠΑ. Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. Η οικονομική αυτή ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.438 ευρώ, με το ακριβές ποσό να καθορίζεται ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία και τις προϋποθέσεις που πληροί ο κάθε δικαιούχος.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Το εποχικό επίδομα απευθύνεται σε εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από εποχική λειτουργία. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τομείς όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι οικοδομές, οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, οι εργασίες σε δάση, καθώς και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Η χορήγηση αυτού του ειδικού εποχικού βοηθήματος γίνεται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών πληρούν τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά και εργασιακά κριτήρια. Βασικό κριτήριο για την ενίσχυση είναι ο αριθμός των ημερών ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, δηλαδή το 2025, στον αντίστοιχο επαγγελματικό κλάδο. Πρόκειται για μία ετήσια οικονομική ενίσχυση και όχι για μηνιαίο επίδομα.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος παρουσιάζει διαφοροποιήσεις, καθώς εξαρτάται από την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος. Για το έτος 2026, τα ποσά υπολογίζονται με βάση το ισχύον βασικό κατώτατο ημερομίσθιο, το οποίο έχει καθοριστεί στα 41,09 ευρώ.

Το τελικό ποσό που θα καταβληθεί σε κάθε εργαζόμενο εξαρτάται άμεσα από την ειδικότητά του, καθώς και από την πλήρη κάλυψη όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων που έχουν τεθεί. Η μέγιστη ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 1.438 ευρώ.

Ειδικά κριτήρια ανά επαγγελματικό κλάδο

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης κατά το 2025 στον επαγγελματικό κλάδο για τον οποίο υποβάλλουν την αίτησή τους. Τα όρια αυτά διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα.

Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και την επισιτιστική βιομηχανία, απαιτούνται τουλάχιστον 75 ημέρες ασφάλισης. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 50 ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2025.

Στην περίπτωση των οικοδόμων, εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης. Στο προβλεπόμενο όριο συνυπολογίζεται μια προσαύξηση της τάξης του 20%, καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ως εκ τούτου, το όριο των 95 έως 210 ημερών ασφάλισης για τους οικοδόμους αντιστοιχεί περίπου σε 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας. Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν προσεκτικά τα ασφαλιστικά τους στοιχεία πριν προχωρήσουν στην αίτηση, καθώς οι προϋποθέσεις εξετάζονται ξεχωριστά για κάθε επαγγελματική κατηγορία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr