Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να προχωρήσει σε «κόφτη» στις φοροαπαλλαγές, υποστηρίζοντας ότι οι μειωμένοι συντελεστές και οι απαλλαγές δεν αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο αναδιανομής εισοδήματος. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση «Mind the Gap» της Κομισιόν, η Ελλάδα έχει από τα μεγαλύτερα σε αριθμό και κόστος καθεστώτα φορολογικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά, η χώρα μας διαθέτει 1.236 φορολογικές δαπάνες, με το εκτιμώμενο κόστος τους να ανέρχεται στα 22,9 δισ. ευρώ για το έτος 2024.

Το υψηλό κόστος των φορολογικών δαπανών

Η έκθεση της Κομισιόν αναδεικνύει το σημαντικό οικονομικό βάρος που έχουν οι φορολογικές δαπάνες για το ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό των 22,9 δισ. ευρώ που εκτιμάται για το 2024 αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 9,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας.

Παράλληλα, το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 35% των συνολικών φορολογικών εσόδων που αναμένονται για την ίδια χρονιά. Η Επιτροπή προτείνει τη μείωση τόσο του αριθμού των φορολογικών δαπανών όσο και του συνολικού τους κόστους.

Το «κενό ΦΠΑ πολιτικής» και η πρόταση της Κομισιόν

Η έκθεση διαχωρίζει τις «φορολογικές δαπάνες» ή «κενό ΦΠΑ πολιτικής» ως τις νόμιμες εξαιρέσεις και αποκλίσεις από το γενικό φορολογικό καθεστώς, από το «κενό ΦΠΑ συμμόρφωσης» που αφορά τη φοροδιαφυγή. Η Κομισιόν εστιάζει ιδιαίτερα στο υψηλό κόστος των μειωμένων συντελεστών και των εθνικών απαλλαγών στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι μειωμένοι συντελεστές και οι απαλλαγές δεν αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο για την αναδιανομή του εισοδήματος. Για τον λόγο αυτό, η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει τη μείωση του αριθμού και του κόστους αυτών των φορολογικών δαπανών.

Τα διαφυγόντα έσοδα από τον ΦΠΑ

Ειδικά στον τομέα του ΦΠΑ, η έκθεση εντοπίζει σημαντικά διαφυγόντα έσοδα. Το 2023, με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ να είναι ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, στο 24%, το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε 19,9 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι υπολογισμοί της Κομισιόν δείχνουν ότι λόγω των μειώσεων του ΦΠΑ και των εξαιρέσεων, υπήρξαν διαφυγόντα έσοδα ύψους 17 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 10 ευρώ που εισέπραξε το Δημόσιο από τον ΦΠΑ, «κατ’ εξαίρεσιν» επετράπη να παραμείνουν 8,5 ευρώ στα χέρια των νοικοκυριών και των καταναλωτών. Το κενό ΦΠΑ πολιτικής στην Ελλάδα υπερβαίνει κατά πολύ τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάλυση του κενού ΦΠΑ

Η έκθεση «Mind the Gap» προχωρά σε λεπτομερή αποτίμηση των διαφυγόντων εσόδων. Το κενό ΦΠΑ που προκύπτει από τις μειώσεις συντελεστών εκτιμάται σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 18% των ιδεατών εσόδων, έναντι 12% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.

Επιπλέον, το κενό ΦΠΑ που οφείλεται σε κυβερνητικές επιλογές αποτιμάται σε περίπου 7,5 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει το 14% των ιδεατών εσόδων, σε σύγκριση με τον μέσο όρο 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μεθοδολογία της Κομισιόν και οι επιλογές των κυβερνήσεων

Από τις συνολικά 1.236 φορολογικές δαπάνες που εντοπίζονται στην έκθεση, οι 1.033 αφορούν συγκεκριμένους φόρους, ενώ οι υπόλοιπες 203 αποτελούν γενικές απαλλαγές. Η επιμέτρηση και αποτίμηση αυτών των δαπανών γίνεται από την ΕΕ μέσω της μεθόδου των «διαφυγόντων εσόδων».

Αυτή η μέθοδος υπολογίζει το ποσό των εσόδων που το δημόσιο δεν εισπράττει λόγω προνομιακής εξαίρεσης ή μεταχείρισης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν αλλαγή που μπορεί να προκαλέσει αυτή η εξαίρεση στη φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων. Η Κομισιόν εξετάζει τις επιλογές κάθε κυβέρνησης σχετικά με τους τρόπους που επιλέγει να φορολογεί λιγότερο, όπως μειωμένους συντελεστές, απαλλαγές, εκπτώσεις ή ειδικές ρυθμίσεις που μειώνουν τη φορολογική βάση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Με πληροφορίες από: Newsit