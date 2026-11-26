Τον περιορισμό των φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς, σύμφωνα με νέα έκθεση, η χώρα μας διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς και κόστη καθεστώτων φορολογικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φορολογικές δαπάνες στην Ελλάδα ανέρχονται συνολικά σε 1.236, με το εκτιμώμενο κόστος τους για το 2024 να φτάνει τα 22,9 δισ. ευρώ. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι οι μειωμένοι συντελεστές και οι απαλλαγές δεν αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο αναδιανομής εισοδήματος, προτείνοντας τη μείωση του κόστους τους.

Το υψηλό κόστος των φορολογικών δαπανών

Η έκθεση «Mind the Gap» της Κομισιόν αναδεικνύει το υψηλό κόστος των φορολογικών δαπανών για το ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με τα μεγαλύτερα σε αριθμό και κόστος καθεστώτα φορολογικών δαπανών.

Ειδικότερα, η χώρα μας διαθέτει 1.236 φορολογικές δαπάνες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα κοστίσουν 22,9 δισ. ευρώ το 2024. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο 9,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και περίπου στο 35% των συνολικών φορολογικών εσόδων της ίδιας χρονιάς.

Τι είναι οι φορολογικές δαπάνες και τι προτείνει η Κομισιόν

Οι «φορολογικές δαπάνες», οι οποίες αναφέρονται και ως «κενό ΦΠΑ πολιτικής», ορίζονται ως οι νόμιμες εξαιρέσεις και αποκλίσεις από το γενικό φορολογικό καθεστώς. Διαφέρουν από το «κενό ΦΠΑ συμμόρφωσης», το οποίο αφορά τη φοροδιαφυγή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη μείωση τόσο του αριθμού των φορολογικών δαπανών όσο και του συνολικού κόστους τους. Η Επιτροπή εξετάζει τις επιλογές της κυβέρνησης κάθε χώρας και τους τρόπους με τους οποίους επιδιώκει την εφαρμογή τους.

Ειδική αναφορά στον ΦΠΑ και τα διαφυγόντα έσοδα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η έκθεση εντοπίζει ότι, παρόλο που ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα ήταν ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη (24%) το 2023, το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε 19,9 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, οι υπολογισμοί της Κομισιόν δείχνουν ότι λόγω της μείωσης του ΦΠΑ και των εξαιρέσεων, υπήρξαν διαφυγόντα έσοδα ύψους 17 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 10 ευρώ που εισέπραξε το Δημόσιο, «κατ’ εξαίρεσιν» επετράπη να παραμείνουν 8,5 ευρώ στα χέρια νοικοκυριών και καταναλωτών.

Η υπέρβαση των ευρωπαϊκών μέσων όρων

Το κενό ΦΠΑ πολιτικής στην Ελλάδα υπερβαίνει σημαντικά τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα διαφυγόντα έσοδα που προέκυψαν από την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών και απαλλαγών, οι οποίες απορρέουν από την εθνική πολιτική, έφτασαν σχεδόν τα 17 δισ. ευρώ το 2023.

Πιο συγκεκριμένα, το κενό ΦΠΑ από μειώσεις συντελεστών εκτιμάται σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 18% των ιδεατών εσόδων, έναντι 12% στην ΕΕ. Παράλληλα, το κενό ΦΠΑ από κυβερνητικές επιλογές εκτιμάται σε περίπου 7,5 δισ. ευρώ, ή στο 14% των ιδεατών εσόδων, έναντι 11% στην ΕΕ.

Η μεθοδολογία της Κομισιόν και η καταγραφή των δαπανών

Από τις 1.236 φορολογικές δαπάνες που καταγράφονται στην έκθεση «Mind the Gap», οι 1.033 αφορούν συγκεκριμένους φόρους, ενώ οι υπόλοιπες 203 αποτελούν γενικές απαλλαγές. Η επιμέτρηση και η αποτίμηση αυτών των δαπανών πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μέθοδο των «διαφυγόντων εσόδων».

Με αυτή τη μέθοδο, υπολογίζεται το ποσό των εσόδων που δεν εισπράττει το δημόσιο εξαιτίας μιας προνομιακής εξαίρεσης ή μεταχείρισης. Στον υπολογισμό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν αλλαγή που ενδεχομένως προκαλεί η συγκεκριμένη φορολογική δαπάνη στη φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων.

Με πληροφορίες από: Newsit