Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στη χώρα μας εξελίσσεται σε έναν γρίφο για εκατομμύρια ιδιοκτήτες, καθώς μια ανάσα πριν την ολοκλήρωση της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας, 3,45 εκατομμύρια ακίνητα φέρουν την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη». Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκδώσει προειδοποίηση για κίνδυνο υφαρπαγής περιουσίας, καθώς αυτά τα ακίνητα ενδέχεται να περιέλθουν στο Δημόσιο με την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές εκκρεμότητες σε κρίσιμα ζητήματα ιδιοκτησίας.

Εκκρεμότητες στην κτηματογράφηση

Η διαδικασία της κτηματογράφησης έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, με την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων να βρίσκεται στο 99%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου. Η πλήρης ολοκλήρωση της ανάρτησης αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο, παρά την προχωρημένη αυτή φάση, παραμένει μια σημαντική εκκρεμότητα που αφορά περίπου 3,4 εκατομμύρια ακίνητα τα οποία εμφανίζονται να μην έχουν ιδιοκτήτη.

Το πρόβλημα με τα ακίνητα που φέρουν την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» αναδεικνύεται συνήθως όταν οι πολίτες επιχειρούν να πραγματοποιήσουν ενέργειες όπως η μεταβίβαση, η αξιοποίηση, η γονική παροχή ή η τακτοποίηση της περιουσίας τους. Αυτές οι ανοιχτές υποθέσεις διατηρούν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ιδιοκτησία.

Τι σημαίνει η ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» δεν υποδηλώνει απαραίτητα ότι το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει αυτομάτως στο κράτος. Αντιθέτως, η ένδειξη αυτή μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους που σχετίζονται με την υποβολή και την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Οι βασικότεροι λόγοι περιλαμβάνουν την περίπτωση όπου ο δικαιούχος δεν υπέβαλε ποτέ δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Επίσης, μπορεί η δήλωση που υποβλήθηκε να απορρίφθηκε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών που δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Τέλος, είναι πιθανό να κατέστη αδύνατη η ταυτοποίηση των τίτλων ιδιοκτησίας με το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης.

Ποιες ιδιοκτησίες πλήττονται και πού

Το φαινόμενο των ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη» παρατηρείται κυρίως σε συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτησιών και γεωγραφικές περιοχές. Πλήττονται κατά κύριο λόγο παλαιά κτίσματα, αγροτεμάχια, καθώς και υποθέσεις κληρονομιών για τις οποίες δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Επιπλέον, περιπτώσεις χωρίς μεταγεγραμμένους τίτλους ιδιοκτησίας αντιμετωπίζουν συχνά αυτό το πρόβλημα.

Τα περίπου 3,4 εκατομμύρια ακίνητα που εμφανίζονται χωρίς ιδιοκτήτη εντοπίζονται κυρίως σε αγροτικές περιοχές της χώρας ή σε περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως. Οι βασικοί λόγοι για αυτή την κατάσταση επικεντρώνονται στην απουσία τίτλων ιδιοκτησίας, σε παλιές κληρονομιές που δεν έχουν τακτοποιηθεί, σε ασαφή όρια των ιδιοκτησιών, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις, στη μη δήλωση των ιδιοκτησιών από τους δικαιούχους.

Ο κίνδυνος περιέλευσης στο δημόσιο

Το νομικό πλαίσιο προβλέπει ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακίνητα τα οποία παραμένουν χαρακτηρισμένα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» μπορεί τελικά να περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου. Αυτός ο κίνδυνος καθίσταται ιδιαίτερα σοβαρός καθώς το χρονοδιάγραμμα του Κτηματολογίου προβλέπει την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών σε παλαιότερες κτηματογραφημένες περιοχές στα τέλη του 2027.

Η παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών για τη διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων και την τακτοποίηση των ιδιοκτησιακών ζητημάτων ενδέχεται να έχει σοβαρές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη προειδοποιήσει για τον κίνδυνο υφαρπαγής περιουσίας, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Ο ΚΑΕΚ και οι ανοιχτές υποθέσεις

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κτηματογράφησης, κάθε γεωτεμάχιο θα έχει αποκτήσει τον μοναδικό του Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου, γνωστό ως ΚΑΕΚ. Ο ΚΑΕΚ αποτελεί ένα αναγνωριστικό στοιχείο που διασφαλίζει τη μοναδικότητα και την ταυτοποίηση κάθε ακινήτου στο εθνικό κτηματολόγιο.

Ωστόσο, η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανοιχτών υποθέσεων, όπως αυτές που αφορούν τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», διατηρεί σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα ιδιοκτησίας. Η επίλυση αυτών των εκκρεμοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας για την πλήρη και ομαλή λειτουργία του Κτηματολογίου και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Με πληροφορίες από: Newsit