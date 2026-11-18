Μειώσεις τιμών που θα φτάνουν έως και το 25% σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων αναμένονται στα σούπερ μάρκετ ενόψει των Χριστουγέννων. Αυτές οι εκπτώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας, με την ονομασία «Γιορτές για Όλους». Την πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, με στόχο να περιοριστεί το κόστος των αγορών για τα νοικοκυριά κατά την εορταστική περίοδο.

Το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους»

Το νέο πρόγραμμα εκπτώσεων «Γιορτές για Όλους» έχει καθορισμένη διάρκεια, καθώς οι μειωμένες τιμές θα ισχύσουν από τις 18 Δεκεμβρίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις προσφορές που θα είναι διαθέσιμες στα σούπερ μάρκετ.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, κατά την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, διευκρίνισε ότι ο κύριος σκοπός είναι η ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στο να καταστήσει πιο προσιτές τις αγορές που σχετίζονται με τις εορταστικές ανάγκες των νοικοκυριών.

Κατηγορίες προϊόντων και ποσοστά εκπτώσεων

Η εορταστική λίστα των προϊόντων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι εκτεταμένη, περιλαμβάνοντας περισσότερους από 300 κωδικούς. Αυτοί οι κωδικοί κατανέμονται σε 25 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας ευρεία επιλογή στους καταναλωτές.

Οι εκπτώσεις θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από βασικά τρόφιμα που αποτελούν μέρος της καθημερινής κατανάλωσης, μέχρι και είδη που παραδοσιακά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο γιορτινό τραπέζι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα τρόφιμα και σε εκείνα τα είδη που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση κατά τις ημέρες των εορτών.

Οι μειώσεις τιμών μπορούν να φτάσουν έως και το 25% σε αρκετά από τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Ωστόσο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες, αναφέροντας ότι στο κρέας και στα γλυκά τα ποσοστά των εκπτώσεων θα είναι μικρότερα από το μέγιστο 25%.

Κάλεσμα για στήριξη και στόχοι

Η πρωτοβουλία «Γιορτές για Όλους» έχει ως κεντρικό στόχο να ενισχύσει την προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στην αγορά. Παράλληλα, επιδιώκει να διευρύνει τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές, προσφέροντας περισσότερες οικονομικές λύσεις για τις αγορές τους.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο Βασίλης Σπανάκης απηύθυνε κάλεσμα στις επιχειρήσεις του κλάδου να στηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία. Η συμμετοχή τους θεωρείται καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος και την επίτευξη του στόχου για πιο προσιτές χριστουγεννιάτικες αγορές για όλα τα νοικοκυριά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr