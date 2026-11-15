Η τεχνητή νοημοσύνη ο σημαντικότερος κίνδυνος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σύμφωνα με τη Fed

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για τη σταθερότητα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας της Fed, της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το 87% των συμμετεχόντων στην έρευνα υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τις υψηλές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις, τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών επενδύσεων και την κυβερνοασφάλεια.

Η εξαμηνιαία αυτή έρευνα της Fed κατατάσσει την τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή των κινδύνων. Το ποσοστό των εκφραζόμενων ανησυχιών έχει σημειώσει σημαντική αύξηση, καθώς από το 50% που ήταν την άνοιξη του 2026, έφτασε στο 87% το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Αυτή η αύξηση τοποθετεί την AI πάνω από το ενδεχόμενο μιας ευρείας διόρθωσης στις αγορές.

Η άνοδος της ανησυχίας για την τεχνητή νοημοσύνη

Η συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται στις απαντήσεις παραγόντων των χρηματοπιστωτικών αγορών, οικονομολόγων, αναλυτών και εκπροσώπων θεσμικών φορέων. Οι εξελίξεις που καλύπτει φτάνουν έως τις 28 Οκτωβρίου 2026, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg.

Η ταχεία εξέλιξη και ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς έχει δημιουργήσει ένα νέο τοπίο κινδύνων, το οποίο η Fed παρακολουθεί στενά. Η αύξηση των ανησυχιών από το 50% στο 87% μέσα σε λίγους μήνες υποδηλώνει την επιταχυνόμενη αναγνώριση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η τεχνολογία αυτή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Υψηλές αποτιμήσεις και κίνδυνοι διόρθωσης

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται οι υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών. Αυτές οι αποτιμήσεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά από τις προσδοκίες για τα μελλοντικά κέρδη των εταιρειών που πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η έρευνα αναφέρει πως αν τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών αυτών δεν ανταποκριθούν στις προβλέψεις, οι επενδυτές ενδέχεται να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική υποχώρηση των τιμών των μετοχών και μια ευρύτερη διόρθωση στη Wall Street, επηρεάζοντας την ευρύτερη αγορά.

Η πρόκληση της χρηματοδότησης υποδομών

Την ίδια στιγμή, η ραγδαία επέκταση των data centers, των κέντρων δεδομένων, και των υπολογιστικών υποδομών απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερα κεφάλαια. Η ανάγκη για αυτές τις επενδύσεις δημιουργεί νέες προκλήσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι σύνθετες μορφές χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση αυτών των μεγάλων επενδύσεων αποτελούν μία ακόμη πηγή κινδύνου. Η πολυπλοκότητα αυτών των χρηματοδοτικών σχημάτων μπορεί να κρύβει απρόβλεπτες παγίδες, αυξάνοντας την αβεβαιότητα στην αγορά.

Απειλές στην κυβερνοασφάλεια

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι ανησυχίες που εκφράζονται για την κυβερνοασφάλεια. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα επισημαίνουν δύο βασικές πηγές απειλών. Η μία είναι η πιθανότητα επιθέσεων από κρατικούς φορείς που διαθέτουν προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες.

Η άλλη πηγή κινδύνου αφορά το ενδεχόμενο προβλημάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τα ίδια τα εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό υποδηλώνει μια ανησυχία για την αυτονομία και τις απρόβλεπτες συνέπειες που μπορεί να έχουν τα συστήματα AI, πέρα από τις εξωτερικές απειλές.

Επενδύσεις και τοπικές κοινωνίες

Οι επιφυλάξεις αυτές εντείνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν σημαντικά ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη. Η ραγδαία εξάπλωση των data centers έχει αρχίσει να απασχολεί και τις τοπικές κοινωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το 56% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι τα κέντρα δεδομένων εί.

Με πληροφορίες από: Newsit