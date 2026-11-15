Εκκρεμούν προσαυξήσεις για 150.000 συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση

Η αξιοποίηση των πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών, που κατέβαλαν χιλιάδες εργαζόμενοι με παράλληλη ασφάλιση, παραμένει σε εκκρεμότητα για σχεδόν μία δεκαετία. Αυτοί οι συνταξιούχοι, οι οποίοι αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από τις 13 Μαΐου 2016, δικαιούνται να λάβουν προσαυξήσεις στις κύριες συντάξεις τους. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ.), περίπου 150.000 άτομα εξακολουθούν να μην έχουν δει αυτή την οικονομική ενίσχυση, παρά το γεγονός ότι πλήρωναν εισφορές σε περισσότερα από ένα ασφαλιστικά ταμεία.

Η δεκαετής εκκρεμότητα και οι δικαιούχοι

Για σχεδόν μία δεκαετία, η αξιοποίηση των πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλαν χιλιάδες εργαζόμενοι με παράλληλη ασφάλιση παραμένει σε εκκρεμότητα, δημιουργώντας ένα σημαντικό ζήτημα για τους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, η εκκρεμότητα αφορά όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την 13η Μαΐου του 2016 και δικαιούνται να λάβουν προσαυξήσεις στις κύριες συντάξεις τους, βάσει των επιπλέον εισφορών που είχαν καταβάλει.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ.) αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος, υπολογίζοντας ότι περίπου 150.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να μην έχουν λάβει τις προσαυξήσεις που διεκδικούν. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι πλήρωναν κανονικά εισφορές σε περισσότερα από ένα ασφαλιστικά ταμεία, με την προσδοκία ότι αυτές οι επιπλέον καταβολές θα συνυπολογίζονταν στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Ποιοι επηρεάζονται από την παράλληλη ασφάλιση

Η κατηγορία των ασφαλισμένων που πλήρωναν διπλές εισφορές και σήμερα αντιμετωπίζουν την εκκρεμότητα των προσαυξήσεων είναι ευρεία και περιλαμβάνει διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δικαιούχοι αυτοί προέρχονται από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία, όπως το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ και το ΤΣΑ.

Ειδικότερα, πρόκειται για επαγγελματίες που συνδύαζαν νόμιμα τη μισθωτή απασχόληση με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, έμποροι και άλλοι επαγγελματίες, οι οποίοι για τις δύο αυτές δραστηριότητες κατέβαλλαν ξεχωριστές ασφαλιστικές εισφορές. Η λογική πίσω από αυτές τις πρόσθετες καταβολές ήταν ότι ο επιπλέον χρόνος και τα επιπλέον ποσά ασφάλισης θα συνυπολογίζονταν, οδηγώντας σε αυξημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει το ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ., οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δεν έχουν δει έως σήμερα την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση που θα προέκυπτε από την αξιοποίηση αυτών των πρόσθετων εισφορών, με αποτέλεσμα να παραμένουν χωρίς τις δικαιούμενες προσαυξήσεις.

Γραφειοκρατικές εκκρεμότητες και απουσία διευκρινίσεων

Το πρόβλημα της μη καταβολής των προσαυξήσεων, σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, συνδέεται άμεσα με γραφειοκρατικές εκκρεμότητες που καθυστερούν την επίλυση του ζητήματος. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών και η αδυναμία προσαρμογής του συστήματος στις ιδιαιτερότητες της παράλληλης ασφάλισης αποτελούν βασικούς παράγοντες.

Επιπλέον, το Δίκτυο τονίζει την απουσία των αναγκαίων διευκρινίσεων που θα ήταν απαραίτητες για την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιπτώσεων. Χωρίς σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις, η αξιοποίηση των πρόσθετων εισφορών παραμένει σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, αφήνοντας τους 150.000 συνταξιούχους σε αναμονή.

Το σημαντικό οικονομικό αντικείμενο για τους δικαιούχους

Η οικονομική διάσταση της εκκρεμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους επηρεαζόμενους συνταξιούχους. Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων υπολογίζει ότι, ανάλογα με τα ασφαλιστικά δεδομένα κάθε δικαιούχου, η διεκδικούμενη προσαύξηση στις κύριες συντάξεις μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ τον μήνα. Αυτό το ποσό θα αποτελούσε μια σημαντική ενίσχυση στο μηνιαίο εισόδημα χιλιάδων οικογενειών.

Παράλληλα με τις μηνιαίες προσαυξήσεις, υπάρχει και το ζήτημα των αναδρομικών ποσών που έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Το ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ. εκτιμά ότι τα αναδρομικά που ενδέχεται να προκύψουν από αυτή την καθυστέρηση μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υπερβούν τις 10.000 ευρώ. Αυτά τα ποσά αντικατοπτρίζουν τις χαμένες οικονομικές ενισχύσεις που οι συνταξιούχοι δικαιούνται λόγω των πρόσθετων εισφορών που κατέβαλαν.

Με πληροφορίες από: Newsit