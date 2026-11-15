Η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών των Θερμοπυλών και ο διαγωνισμός του Υπερταμείου

Ένας διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από το Υπερταμείο για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών των Θερμοπυλών έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση. Το μοντέλο που έχει επιλεγεί προβλέπει την παραχώρηση δικαιωμάτων για μια περίοδο 99 ετών, τόσο σε συγκεκριμένες εκτάσεις όσο και μέσω χωριστής σύμβασης για την αποκλειστική χρήση του ιαματικού φυσικού πόρου. Το θέμα έχει φτάσει και στη Βουλή, με οκτώ βουλευτές να έχουν καταθέσει ερώτηση, αναμένοντας επίσημες απαντήσεις σχετικά με την προστασία της περιοχής.

Ο διαγωνισμός του Υπερταμείου για τις Θερμοπύλες

Το Υπερταμείο έχει προκηρύξει έναν διαγωνισμό που αφορά στην αξιοποίηση των ιαματικών πηγών που βρίσκονται στην ιστορική περιοχή των Θερμοπυλών. Αυτή η πρωτοβουλία έχει θέσει σε κίνηση μια συζήτηση που εκτείνεται πέρα από τα συνήθη όρια μιας απλής τουριστικής επένδυσης. Η διαδικασία αυτή εστιάζει στην μακροχρόνια παραχώρηση δικαιωμάτων, η οποία συνδέεται άμεσα με την εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών.

Το μοντέλο που έχει επιλεγεί και προκηρυχθεί από το Υπερταμείο περιλαμβάνει την παραχώρηση δικαιωμάτων για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, συγκεκριμένα για 99 έτη. Αυτά τα δικαιώματα αφορούν σε συγκεκριμένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή των Θερμοπυλών. Παράλληλα, προβλέπεται και η σύναψη μιας χωριστής σύμβασης, η οποία θα καθορίζει την αποκλειστική χρήση του ιαματικού φυσικού πόρου.

Η μακροχρόνια παραχώρηση δικαιωμάτων

Η προκήρυξη του διαγωνισμού από το Υπερταμείο αφορά στην ουσία μια μακροχρόνια παραχώρηση δικαιωμάτων. Αυτή η παραχώρηση αφορά σε ακίνητο που έχει άμεση σύνδεση με τις ιαματικές πηγές των Θερμοπυλών. Η διάρκεια των 99 ετών για τα δικαιώματα χρήσης και αξιοποίησης αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου που έχει επιλεγεί.

Η σύμβαση για την αποκλειστική χρήση του ιαματικού φυσικού πόρου αποτελεί ένα ξεχωριστό σκέλος της συνολικής συμφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τα δικαιώματα επί των εκτάσεων, ο ανάδοχος θα έχει και την αποκλειστική δυνατότητα εκμετάλλευσης του ιαματικού νερού. Η προσέγγιση αυτή διαμορφώνει ένα πλαίσιο για την οικονομική αξιοποίηση της περιοχής, με συγκεκριμένους όρους και χρονική διάρκεια.

Το κρίσιμο ερώτημα για την περιοχή

Στο επίκεντρο της συζήτησης που έχει ανακύψει βρίσκεται ένα κρίσιμο ερώτημα. Αυτό αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να συνυπάρξουν διάφορες πτυχές της περιοχής των Θερμοπυλών. Συγκεκριμένα, τίθεται το ζήτημα της αρμονικής συνύπαρξης της οικονομικής αξιοποίησης των πηγών με την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην περιοχή.

Επιπλέον, το ερώτημα περιλαμβάνει και την προστασία του τοπίου των Θερμοπυλών, το οποίο φέρει διεθνή σημασία. Πρόκειται για ένα τοπίο που συνδυάζει ιστορικά, αρχαιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά, καθιστώντας την προστασία του ιδιαίτερα σημαντική. Η διασφάλιση αυτών των δεσμεύσεων αποτελεί κεντρικό σημείο προβληματισμού στο πλαίσιο της προτεινόμενης αξιοποίησης.

Η παρέμβαση των βουλευτών

Η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών των Θερμοπυλών έχει προκαλέσει και την κινητοποίηση βουλευτών. Συγκεκριμένα, οκτώ βουλευτές έχουν καταθέσει ερώτηση στη Βουλή, αναδεικνύοντας το θέμα και ζητώντας διευκρινίσεις. Η ερώτηση αυτή εστιάζει στην προστασία της περιοχής, ζητώντας επίσημες απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Οι βουλευτές επιδιώκουν να λάβουν διαβεβαιώσεις και πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα των Θερμοπυλών. Οι επίσημες απαντήσεις αναμένονται να καλύψουν το πλαίσιο των δεσμεύσεων που θα υπάρξουν, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του ιστορικού, αρχαιολογικού και φυσικού πλούτου της περιοχής, παράλληλα με την οικονομική της αξιοποίηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta