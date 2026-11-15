Η Ντόρτμουντ δεν καταβάλλει πλέον τον μισθό του Κωνσταντέλια λόγω ασφαλιστικής κάλυψης

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, ένα γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, στις πρώτες του κιόλας εμφανίσεις με τη γερμανική ομάδα μετά τη μεγάλη μεταγραφή του. Ο μακροχρόνιος τραυματισμός του Έλληνα μεσοεπιθετικού έχει πλέον και μια ιδιαίτερη οικονομική διάσταση για την Ντόρτμουντ, καθώς το ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει στη Γερμανία επιτρέπει στους συλλόγους να περιορίζουν σημαντικά το μισθολογικό τους κόστος σε περιπτώσεις μακροχρόνιας απουσίας.

Ο σοβαρός τραυματισμός και η διάγνωση

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος είχε μόλις ενταχθεί στην Ντόρτμουντ, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν σοβαρό τραυματισμό. Η ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο διαγνώστηκε μετά τον αγώνα με το Αμβούργο, επιβεβαιώνοντας μια πολύμηνη απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους.

Η οριστική αυτή διάγνωση, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη μακρά περίοδο αποκατάστασης, ανάγκασε τους Βεστφαλούς να αναθεωρήσουν τον αρχικό τους σχεδιασμό. Παρότι δεν υπήρχε πρόθεση για επιπλέον προσθήκες στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, η Ντόρτμουντ βγήκε ξανά στην αγορά για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε.

Η οικονομική παράμετρος για την Ντόρτμουντ

Μία ενδιαφέρουσα οικονομική παράμετρος προκύπτει σχετικά με τους τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών της Ντόρτμουντ. Το ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει στη Γερμανία παρέχει τη δυνατότητα στους συλλόγους να περιορίζουν σημαντικά το μισθολογικό τους κόστος σε περιπτώσεις μακροχρόνιας απουσίας ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμένα, μετά τη συμπλήρωση έξι εβδομάδων απουσίας ενός ποδοσφαιριστή λόγω τραυματισμού, την καταβολή των αποδοχών του αναλαμβάνει η ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο σύλλογος να απαλλάσσεται από την αντίστοιχη οικονομική υποχρέωση για το διάστημα της αποθεραπείας του παίκτη.

Το ασφαλιστικό καθεστώς στην περίπτωση του Κωνσταντέλια

Το συγκεκριμένο καθεστώς εφαρμόζεται και στην περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Έτσι, οι Βεστφαλοί επωφελούνται οικονομικά από την ασφαλιστική κάλυψη του Έλληνα μεσοεπιθετικού κατά τη διάρκεια της απουσίας του από την αγωνιστική δράση. Η Ντόρτμουντ δεν είναι πλέον υπεύθυνη για την καταβολή του μισθού του «Ντέλια» για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου αποκατάστασής του.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον γερμανικό σύλλογο να διαχειριστεί καλύτερα το μισθολογικό του budget, παρά την απρόβλεπτη απώλεια ενός σημαντικού παίκτη από το ρόστερ του λόγω τραυματισμού.

Η απόκτηση του Νουανέρι και η πορεία αποκατάστασης

Λόγω της πολύμηνης απουσίας του Κωνσταντέλια, η Ντόρτμουντ προχώρησε στην απόκτηση του Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ, με τη μορφή δανεισμού. Η κίνηση αυτή έγινε για να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε στην ομάδα, παρότι αρχικά δεν υπήρχε πρόθεση για κάποια επιπλέον προσθήκη στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.

Όσον αφορά την πορεία αποκατάστασης του Γιάννη Κωνσταντέλια, παρουσιάζει καλή πρόοδο. Ο μέσος χρόνος αποκατάστασης έπειτα από ρήξη χιαστού κυμαίνεται μεταξύ οκτώ και εννέα μηνών, με τα τέλη Απριλίου να αποτελούν ένα ενδεικτικό χρονικό σημείο για την επιστροφή του «Ντέλια» στους αγωνιστικούς χώρους.

Προηγούμενο παράδειγμα εξοικονόμησης πόρων

Ένα ακόμη πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της οικονομικής διάστασης των τραυματισμών και της ασφαλιστικής κάλυψης είναι η περίπτωση του Εμρέ Τσαν. Η Ντόρτμουντ κατάφερε να εξοικονομήσει περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ από τις αποδοχές του Γερμανού ποδοσφαιριστή.

Αυτή η σημαντική εξοικονόμηση επετεύχθη χάρη στην ενεργοποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του Τσαν, αναδεικνύοντας την αξία του συγκεκριμένου ασφαλιστικού καθεστώτος για τους γερμανικούς συλλόγους.

Με πληροφορίες από: Athletiko