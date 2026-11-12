Πληρωμή επιδόματος 400 ευρώ πριν από τις συντάξεις Δεκεμβρίου

Το επίδομα των 400 ευρώ αναμένεται να καταβληθεί σε συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων, πριν από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου. Η πληρωμή αυτή αφορά συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και άλλες κοινωνικές ομάδες, και θα πραγματοποιηθεί χωρίς την υποβολή κάποιας αίτησης από τους δικαιούχους. Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση αποτελεί μέρος των μέτρων στήριξης και θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων αυτόματα.

Πότε και σε ποιους θα καταβληθεί το επίδομα

Η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ έχει προγραμματιστεί να γίνει μεταξύ 23 και 30 Νοεμβρίου. Αυτή η πληρωμή θα προηγηθεί των συντάξεων Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια σημαντική ενίσχυση στους δικαιούχους πριν από το τέλος του μήνα. Συνολικά, περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν το ποσό αυτό.

Εκτός από τους συνταξιούχους, το επίδομα θα πιστωθεί και σε άτομα με αναπηρία, καθώς και σε άλλες κοινωνικές ομάδες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η διεύρυνση των δικαιούχων περιλαμβάνει έτσι ένα ευρύτερο φάσμα πολιτών που χρήζουν στήριξης.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Για τη χορήγηση του επιδόματος, ως βασικό ηλικιακό κριτήριο ορίζονται τα 65 έτη. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει αυτό το όριο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι η ηλικία κατά την ημερομηνία καταβολής δεν είναι το μοναδικό κριτήριο, αλλά λαμβάνεται υπόψη και η μελλοντική συμπλήρωση του ορίου εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Στις κατηγορίες των δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, δηλαδή σύνταξη χηρείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτούς είναι να μην έχουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος. Επιπλέον, η ενίσχυση αφορά άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και ανασφάλιστους υπερήλικες. Ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών εντάσσονται επίσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική ρύθμιση.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της ρύθμισης είναι ότι για τις προβλεπόμενες κατηγορίες δεν υφίστανται εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια. Αυτό σημαίνει ότι η καταβολή της ενίσχυσης δεν εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης που λαμβάνει κάποιος, το συνολικό οικογενειακό του εισόδημα ή την ακίνητη περιουσία που κατέχει. Αντιθέτως, η δικαιότητα της ενίσχυσης καθορίζεται αποκλειστικά από την ένταξη του πολίτη στις κατηγορίες που ορίζονται από τη νομοθεσία.

Χαρακτηριστικά και εξαιρέσεις της ενίσχυσης

Παρά τη διεύρυνση των κατηγοριών, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν θα λάβουν τα 400 ευρώ όλοι οι συνταξιούχοι. Η ηλικία του δικαιούχου και το είδος της σύνταξης που λαμβάνει αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την καταβολή της συγκεκριμένης ενίσχυσης, διαχωρίζοντας έτσι τους δικαιούχους από τους μη δικαιούχους εντός της ευρύτερης ομάδας των συνταξιούχων.

Όσον αφορά τα οικονομικά χαρακτηριστικά του επιδόματος, τα 400 ευρώ είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπόκεινται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον, το ποσό δεν συμψηφίζεται με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς φορείς. Συνεπώς, οι δικαιούχοι θα εισπράξουν ολόκληρο το ποσό, χωρίς καμία μείωση λόγω φόρων ή άλλων προβλεπόμενων κρατήσεων, διασφαλίζοντας την πλήρη αξία της ενίσχυσης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr