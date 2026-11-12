Επίδομα θέρμανσης 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Όσα πρέπει να γνωρίζετε για αιτήσεις και ποσά

Άνοιξε η εφαρμογή myΘέρμανση στην πλατφόρμα myAADE για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027. Ήδη, περισσότεροι από 350.000 δικαιούχοι έχουν υποβάλει αίτηση από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Το επίδομα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, με κάθε δικαιούχο να μπορεί να επιλέξει ένα μόνο επιδοτούμενο είδος θέρμανσης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για την είσοδο στην εφαρμογή υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet. Κατά την υποβολή, θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα τον αριθμό παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας τους, τη διεύθυνση του ακινήτου, καθώς και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, εάν πρόκειται για ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να έχει δηλώσει έναν ενεργό αριθμό λογαριασμού IBAN στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της Α.Α.Δ.Ε., στον οποίο είναι κύριος ή συνδικαιούχος. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση του IBAN, αυτή γίνεται μέσω της επιλογής «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» στο myAADE, συμπληρώνοντας τον νέο αριθμό λογαριασμού.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους διαχειριστές και τις εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών, οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν το προφίλ της πολυκατοικίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση, δηλώνοντας την αναλογία των χιλιοστών που αντιστοιχεί σε κάθε διαμέρισμα.

Επιλέξιμα καύσιμα και περίοδος αγορών

Οι αγορές που συμμετέχουν στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 περιλαμβάνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο από αυτά τα είδη καυσίμων, εφόσον πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι επιλέξιμες αγορές καλύπτουν κατά κανόνα το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και την 31η Μαρτίου 2027. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι αγορές προσμετρώνται από την 15η Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία έναρξης της διάθεσής του. Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), αναγνωρίζονται και αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2026 έως και την 31η Μαρτίου 2027.

Το ύψος του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας του δικαιούχου και το μέσο θέρμανσης που επιλέγει. Η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη για όσους ζεσταίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ εφαρμόζεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Στους οικισμούς με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης της χώρας, το μέγιστο ποσό του επιδόματος μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ. Για τις λιγότερο ψυχρές περιοχές, το επίδομα ανέρχεται σε 1.300 ευρώ στις ψυχρές περιοχές και 1.040 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης εμφανίζεται φέτος αυξημένο κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φθάνει τα 1.560 ευρώ στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις

Παράλληλα με τα γενικά κριτήρια και τους όρους, έχουν διευκρινιστεί κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία. Αυτές αφορούν, για παράδειγμα, το τι ισχύει για όσους ζητούν επιδότηση ρεύματος αν δεν υπάρχει ενεργός σύνδεση ή αν γίνεται χρήση κοινού μετρητή. Επίσης, παρέχονται οδηγίες για το πώς ενεργοποιείται η αίτηση για ενοίκους πολυκατοικιών και τι ισχύει για αγορές πετρελαίου από πρατήρια ή άλλους προμηθευτές.

Ακόμη, διευκρινίζεται για ποια είδη καυσίμων θέρμανσης πρέπει να καταχωρίζονται αποδείξεις μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ». Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει ενίσχυση για ένα μόνο μέσο θέρμανσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, naftemporiki.gr