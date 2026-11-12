Η ISOPIPE εντάσσεται στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ενισχύοντας την εξαγωγική της παρουσία

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συνεχίζει τη διεύρυνση της κοινότητάς της με ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις, ανακοινώνοντας την ένταξη της ISOPIPE Α.Ε. Πρόκειται για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών μονώσεων και διαθέτει σημαντική διεθνή παρουσία. Η νέα αυτή συμμετοχή ενισχύει το δίκτυο των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που διατηρούν την έδρα, την παραγωγική τους δραστηριότητα και την ιδιοκτησία τους στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας παράλληλα εξαγωγικές δραστηριότητες στις διεθνείς αγορές.

Η πορεία και η τεχνογνωσία της ISOPIPE

Η ISOPIPE ιδρύθηκε το 1997 και από τότε έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και στην παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων τεχνικών μονώσεων. Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Στόχος της είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα, η ανθεκτικότητα και η μακροχρόνια λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Κεντρικό άξονα της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας αποτελεί η συστηματική επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Μέσω αυτής της επένδυσης, η ISOPIPE στοχεύει στη δημιουργία νέων προϊόντων και στη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει στους πελάτες της.

Διεθνής παρουσία και πιστοποιήσεις

Η εταιρεία διαθέτει μια ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Αυτή η διεθνής εξωστρέφεια αναδεικνύει τη στρατηγική της ISOPIPE για διεθνοποίηση σε έναν κλάδο που επηρεάζεται άμεσα από τις επενδύσεις στις κατασκευές, στις υποδομές και στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η ISOPIPE έχει λάβει περισσότερες από 75 πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους και διαπιστευμένους φορείς. Οι πιστοποιήσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο που υποστηρίζει την παρουσία και την αποδοχή των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.

Δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται από την εταιρεία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ISOPIPE διαθέτει πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για λειτουργία με σεβασμό στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση πόρων.

Μάλιστα, το 2026, η εταιρεία απέσπασε τη χάλκινη διάκριση (Bronze Medal) της EcoVadis. Αυτή η διάκριση την κατέταξε στο κορυφαίο 35% των επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως για τις επιδόσεις τους στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή της σε υπεύθυνες πρακτικές.

Η ενίσχυση της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Η ένταξη της ISOPIPE στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Πρωτοβουλίας να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών παραγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων. Βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η διατήρηση και η ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Μέσα από κοινές δράσεις και επιχειρηματικές συνέργειες, η Πρωτοβουλία επιδιώκει την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και στην υποστήριξη της εξωστρέφειάς τους. Η προσθήκη μιας επιχείρησης με πολυετή παρουσία στη βιομηχανική παραγωγή και δραστηριότητα σε δεκάδες αγορές του εξωτερικού ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στον μεταποιητικό τομέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki