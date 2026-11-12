Η nvidia εξετάζει την απομάκρυνση του τζένσεν χουάνγκ μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα απομάκρυνσής του από την ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προετοιμάζεται να αποφασίσει για το μέλλον του 63χρονου επικεφαλής, μετά τις αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις. Οι υποθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς, εγείροντας ζητήματα εταιρικής δεοντολογίας και ασφάλειας ευαίσθητων πληροφοριών. Η είδηση αυτή έχει ήδη επηρεάσει τις αγορές, με τη μετοχή της Nvidia να καταγράφει πτώση περίπου 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης.

Η πρώτη εξωσυζυγική σχέση και οι υποψίες για κατασκοπεία

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της εταιρείας δεδομένων Megaspeed, η οποία έχει έδρα τη Σιγκαπούρη. Η Megaspeed συγκαταλέγεται στους σημαντικούς πελάτες της Nvidia.

Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ενδέχεται να εργάζεται για τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ θεωρούν ότι η Άλις Χουάνγκ συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία, ενώ έχει εξεταστεί και ο φερόμενος ρόλος της στη μεταφορά προηγμένων αμερικανικών επεξεργαστών προς κινεζικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Η δεύτερη σχέση και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης

Παράλληλα, σύμφωνα με τους New York Times, ο επικεφαλής της Nvidia φέρεται να διατηρούσε και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση. Αυτή τη φορά, η σχέση ήταν με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της εταιρείας, η οποία αναφέρεται απευθείας στον ίδιο.

Η δεύτερη αυτή υπόθεση εγείρει πρόσθετα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο εσωτερικός κώδικας δεοντολογίας της Nvidia προβλέπει την αποφυγή καταστάσεων που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σχέσεων, γεγονός που καθιστά την αποκάλυψη ιδιαίτερα σοβαρή για την εταιρεία.

Η παραδοχή του χουάνγκ και η αντίδραση της αγοράς

Ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε την απιστία του σε επιστολή προς τους εργαζομένους της εταιρείας την Κυριακή, ζητώντας συγγνώμη για την προδοσία της εμπιστοσύνης τους και από την οικογένειά του.

Οι αποκαλύψεις έχουν πυροδοτήσει εσωτερική έρευνα στη Nvidia, καθώς εγείρονται ζητήματα εταιρικής δεοντολογίας, πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και ασφάλειας ευαίσθητων πληροφοριών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις και στις αγορές, με τη μετοχή της Nvidia να καταγράφει πτώση περίπου 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης.

Η έρευνα και οι δηλώσεις των αρχών

Το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Η διερεύνηση έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, υπό την καθοδήγηση του πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα Τζουν Κιμ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι και το FBI εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες. Η Nvidia έχει διευκρινίσει ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν διαρροή εταιρικών μυστικών ή παραβίαση της εθνικής ασφάλειας, ενώ ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με την έρευνα.

Το μέλλον του επικεφαλής της nvidia

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προετοιμάζεται για συνεδρίαση με αντικείμενο το μέλλον του 63χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Nvidia από την ίδρυσή της, το 1993.

Η πιθανή αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ θα σηματοδοτούσε μια ιστορική αλλαγή για τη Nvidia, δεδομένης της μακρόχρονης θητείας του ως συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος. Η κρίση διοίκησης που αντιμετωπίζει η εταιρεία έχει προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς, καθώς το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis