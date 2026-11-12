Η ολοκλήρωση των TrophyΤροφή Meet-Ups 2026 ανοίγει τον δρόμο για την τελική φάση στη Θεσσαλονίκη

Ο κύκλος των πέντε TrophyΤροφή Meet-Ups 2026 ολοκληρώθηκε, με επίκεντρο την καινοτομία, τη βιώσιμη παραγωγή και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών στον αγροδιατροφικό τομέα. Οι τελευταίες δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Λάρισα και Φλώρινα, συγκεντρώνοντας πλήθος συμμετεχόντων και ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική φάση του προγράμματος. Η κορύφωση των προσπαθειών αναμένεται να φιλοξενηθεί στις 11 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η πρωτοβουλία «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» και οι στόχοι της

Τη διοργάνωση των TrophyΤροφή Meet-Ups 2026 ανέλαβε ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, με στόχο τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την αγροτική παραγωγή και την επιχειρηματικότητα. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, επιδιώκεται η δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας.

Η δράση αυτή εστιάζει στην προώθηση πρακτικών που συνδυάζουν την επιστημονική γνώση με τις ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας νέες προοπτικές για τους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες. Η ολοκλήρωση των περιφερειακών συναντήσεων σηματοδοτεί την είσοδο του προγράμματος στην τελική του ευθεία, όπου οι προκριθείσες ομάδες θα παρουσιάσουν τις ολοκληρωμένες επιχειρηματικές τους προτάσεις.

Το τέταρτο Meet-Up στη Λάρισα

Στις 3 Νοεμβρίου, η Λάρισα φιλοξένησε το τέταρτο κατά σειρά Meet-Up, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ατόμων. Το ενδιαφέρον της εκδήλωσης επικεντρώθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης, με σκοπό την παραγωγή τροφίμων που θα έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία στην αγορά.

Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και σε αυτές συμμετείχαν εκπρόσωποι από επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ερευνητικούς φορείς, καθώς και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες εμπορικής διαφοροποίησης των τοπικών προϊόντων, μέσω της επιστημονικής τεκμηρίωσης των ποιοτικών και διατροφικών χαρακτηριστικών τους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε το αμύγδαλο Συκουρίου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της FoodOxys, Φώτη Τέκο, να παρουσιάζει τις προοπτικές αξιοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Αντίστοιχη αναφορά έγινε και στο σκόρδο Πλατυκάμπου, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της έρευνας με τις καλλιεργητικές πρακτικές. Στο εργαστήριο επιχειρηματικότητας που ακολούθησε, τέσσερις ομάδες επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν τις προτάσεις τους, με δύο από αυτές να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του προγράμματος.

Η πέμπτη συνάντηση στη Φλώρινα

Δύο ημέρες αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου, η Φλώρινα υποδέχθηκε το πέμπτο και τελευταίο Meet-Up του κύκλου. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν η βιοποικιλότητα και ο σημαντικός ρόλος της στη δημιουργία ανθεκτικών αγροτικών οικοσυστημάτων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης των τοπικών ποικιλιών και φυλών.

Παράλληλα, συζητήθηκε η συμβολή των σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών στην προστασία του περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι από το Κτήμα Κυρ Γιάννη, το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ανέδειξαν τις προοπτικές σύνδεσης της βιωσιμότητας με τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στο εργαστήριο που ακολούθησε, συμμετείχαν τέσσερις ομάδες, από τις οποίες μία κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του TrophyΤροφή 2026.

Η τελική φάση στη Θεσσαλονίκη

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των πέντε περιφερειακών συναντήσεων σε όλη την Ελλάδα, το πρόγραμμα TrophyΤροφή 2026 εισέρχεται πλέον στην τελική του ευθεία. Οι ομάδες που έχουν προκριθεί από τις διάφορες φάσεις των Meet-Ups συνεχίζουν εντατικά την προετοιμασία των επιχειρηματικών τους προτάσεων.

Η τελική φάση του προγράμματος θα φιλοξενηθεί στις 11 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου οι προκριθείσες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους στον αγροδιατροφικό τομέα. Αυτή η εκδήλωση αναμένεται να αναδείξει τις καλύτερες προτάσεις που συνδυάζουν την επιστημονική έρευνα με τη βιώσιμη παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki