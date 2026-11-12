Αυξημένα εισοδήματα στα χαρτιά, μεγαλύτεροι φόροι στην πράξη για το 2025

Περισσότερα εισοδήματα δηλώθηκαν στα χαρτιά, αλλά η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς, καθηλώνοντας εκατομμύρια φορολογούμενους στις χαμηλές εισοδηματικές κλίμακες. Αυτή η εικόνα προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις του 2025.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι, παρά τη συνολική αύξηση των εισοδημάτων, ο φόρος που κλήθηκαν να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα εκτινάχθηκε σημαντικά, αποτυπώνοντας μια πραγματικότητα που δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη βελτίωση των εισοδημάτων για το σύνολο της κοινωνίας.

Η γενική εικόνα των φορολογικών δηλώσεων 2025

Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα για το έτος 2025 ανήλθε στα 115,93 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης των 9,86 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό μεταφράζεται σε μια αύξηση 9,3% στα δηλωθέντα εισοδήματα.

Την ίδια περίοδο, ο φόρος που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα εκτινάχθηκε στα 13,87 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή ανήλθε σε 1,6 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 13%. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο φόρος ανέβηκε με σημαντικά υψηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με την αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Η κατανομή των εισοδημάτων: Η πλειονότητα σε χαμηλές κλίμακες

Η ανάλυση των στοιχείων της ΑΑΔΕ αποκαλύπτει σημαντικές εισοδηματικές ανισότητες. Πάνω από ένας στους δύο φορολογούμενους, συγκεκριμένα το 52,1% του συνόλου, δηλώνει ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Από τα 9.153.357 φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν φορολογική δήλωση, τα 4.769.821 βρίσκονται σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία. Επιπλέον, 2.958.581 φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

Συνολικά, περίπου 7,73 εκατομμύρια φορολογούμενοι, που αντιστοιχούν στο 84,4% του συνόλου, εμφανίζουν εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ετησίως. Στην κορυφή της εισοδηματικής πυραμίδας, μόλις 30.085 φορολογούμενοι δηλώνουν περισσότερα από 100.000 ευρώ, ενώ 1.233 εμφανίζουν ετήσια εισοδήματα άνω των 900.000 ευρώ.

Η συμβολή μισθωτών και συνταξιούχων

Η μεγαλύτερη αύξηση στα δηλωθέντα εισοδήματα προήλθε από τις κατηγορίες των μισθωτών και των συνταξιούχων. Αυτές οι δύο ομάδες εμφάνισαν συνολικά 5,46 δισ. ευρώ περισσότερα εισοδήματα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι μισθωτοί δήλωσαν εισοδήματα ύψους 48,12 δισ. ευρώ, για τα οποία τους αναλογεί φόρος 5,67 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι εμφάνισαν εισοδήματα 28,36 δισ. ευρώ, με τον αναλογούντα φόρο να ανέρχεται στα 2,49 δισ. ευρώ.

Αύξηση εισοδημάτων από ακίνητα και επιχειρηματική δραστηριότητα

Ανοδική πορεία παρατηρήθηκε και στα εισοδήματα που προέρχονται από ακίνητα, τα οποία έφτασαν τα 9,28 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή ήταν 751 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντανακλά τις μεταβολές που σημειώθηκαν στην αγορά των ενοικίων.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 10,99 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 570 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι 746.113 φορολογούμενοι με επιχειρηματική δραστηριότητα εμφάνισαν εισοδήματα από όλες τις πηγές 22,65 δισ. ευρώ, με τον αναλογούντα φόρο να διαμορφώνεται στα 4,47 δισ. ευρώ.

Στασιμότητα στα αγροτικά εισοδήματα

Στον αντίποδα των αυξήσεων, τα αγροτικά εισοδήματα παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμα. Το συνολικό δηλωθέν ποσό από αγροτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 1,92 δισ. ευρώ, χωρίς να καταγραφεί αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Με πληροφορίες από: Topontiki