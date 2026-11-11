Νέα καταγγελία στην IRS για τον Τζιάνι Ινφαντίνο σχετικά με μισθοδοσία οικιακού βοηθού

Νέοι μπελάδες έχουν προκύψει για τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά από καταγγελία που κατατέθηκε στην Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών (IRS). Η καταγγελία ζητά τη διερεύνηση του εάν η FIFA πλήρωνε ένα άτομο που εργαζόταν ως προσωπικός οικιακός βοηθός του κ. Ινφαντίνο. Το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να δούλευε αποκλειστικά στην κατοικία του προέδρου της ομοσπονδίας στο Μαϊάμι.

Η καταγγελία και οι λεπτομέρειές της

Η καταγγελία που υποβλήθηκε στην IRS εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη μισθοδοσία του ατόμου που παρείχε οικιακές υπηρεσίες στον Τζιάνι Ινφαντίνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται, το άτομο αυτό φέρεται να πληρωνόταν μέσω της FIFA. Οι υπηρεσίες του, όπως αναφέρεται, παρέχονταν αποκλειστικά στην κατοικία του κ. Ινφαντίνο και της συζύγου του, Λίνα, στην πόλη του Μαϊάμι.

Η ουσία της καταγγελίας επικεντρώνεται στο αίτημα να εξεταστεί εάν χρήματα της ομοσπονδίας χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του προέδρου της. Μια τέτοια ενέργεια, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα για τη διοίκηση της FIFA και τον ίδιο τον κ. Ινφαντίνο.

Η απάντηση της FIFA στους ισχυρισμούς

Από την πλευρά της, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην καταγγελία. Η FIFA υποστηρίζει ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο καλύπτει προσωπικά όλα τα έξοδα που αφορούν το οικιακό προσωπικό του. Αυτή η θέση έρχεται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται στα έγγραφα που συνοδεύουν την καταγγελία.

Επιπλέον, η ομοσπονδία χαρακτηρίζει τις κατηγορίες ως ανακριβείς. Παράλληλα, κάνει λόγο για μια προσπάθεια υπονόμευσης της διοίκησης του κ. Ινφαντίνο. Η FIFA διατηρεί την άποψη ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί στερούνται βάσης και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να πληγεί η εικόνα της ηγεσίας της.

Η διαδικασία και τα επόμενα βήματα

Η καταγγελία υποβλήθηκε από τον δικηγόρο Αμπέντ Αγιούμπ. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο εάν η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποφασίσει να προχωρήσει σε επίσημη έρευνα επί του θέματος. Η απόφαση αυτή θα καθορίσει την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης και το κατά πόσο οι ισχυρισμοί θα διερευνηθούν σε βάθος.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία απόφαση που να επιβεβαιώνει οποιαδήποτε παρανομία από την πλευρά του Τζιάνι Ινφαντίνο ή της FIFA. Η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, με την IRS να εξετάζει την καταγγελία και τα συνοδευτικά της έγγραφα πριν λάβει οποιαδήποτε επίσημη θέση ή ξεκινήσει περαιτέρω ενέργειες.

Η επίσημη θέση του προέδρου της FIFA

Ένας εκπρόσωπος της FIFA προέβη σε δήλωση σχετικά με το ζήτημα, τονίζοντας ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την προσωπική και οικογενειακή ζωή του προέδρου της ομοσπονδίας είναι ιδιωτικά. Ωστόσο, για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο εκπρόσωπος διευκρίνισε τη θέση της FIFA.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «τα έξοδα οποιουδήποτε οικιακού προσωπικού καλύπτονται προσωπικά από τον πρόεδρο της FIFA». Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει την επίσημη γραμμή άμυνας της ομοσπονδίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε χρήση πόρων της FIFA για την κάλυψη τέτοιων προσωπικών δαπανών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta