Μυτιληναίος και Τσάκος έθεσαν τα θεμέλια για υβριδικό ενεργειακό έργο στη Φθιώτιδα

Οι όμιλοι METLEN και Τσάκου έθεσαν πρόσφατα τα θεμέλια για ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Φθιώτιδα, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών για ένα εγχείρημα στρατηγικής σημασίας για τον ενεργειακό τομέα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης, τον Ιούλιο, της εισόδου της METLEN σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) του ομίλου Τσάκου, ενισχύοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Η τελετή θεμελίωσης στον Δομοκό

Η επίσημη τελετή για την τοποθέτηση των θεμελίων του έργου έλαβε χώρα στον Δομοκό της Φθιώτιδας. Η παρουσία των επικεφαλής των δύο ισχυρών ομίλων υπογράμμισε το ειδικό βάρος και τη σημασία που αποδίδεται σε αυτή την επένδυση. Η εκδήλωση συγκέντρωσε στελέχη και εκπροσώπους που σχετίζονται με την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Στην τελετή έδωσαν το παρόν ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος είναι επικεφαλής του ομίλου METLEN, καθώς και ο ιδρυτής του ομίλου Τσάκου, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος. Την οικογένεια Τσάκου εκπροσώπησε επίσης ο Νίκος Τσάκος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Tsakos Group of Companies. Η κοινή τους παρουσία επιβεβαίωσε τη δέσμευση και των δύο πλευρών στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Το πλαίσιο της επιχειρηματικής συνεργασίας

Η συνεργασία μεταξύ της METLEN και του ομίλου Τσάκου ξεκίνησε επίσημα με την ανακοίνωση που έγινε τον Ιούλιο. Τότε, η METLEN εισήλθε σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) που ανήκει στον όμιλο Τσάκου. Η συμμετοχή της METLEN στην εν λόγω SPV ανέρχεται σε 40%, γεγονός που υποδηλώνει μια σημαντική συνεισφορά και ενεργό ρόλο στην κοινή προσπάθεια.

Η συγκεκριμένη εταιρεία ειδικού σκοπού έχει αναλάβει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων για το υβριδικό ενεργειακό έργο. Οι αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη του έργου από τα αρχικά στάδια, την κατασκευή των εγκαταστάσεων, τη λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του energy management, καθώς και την εμπορική διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας. Αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο διασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση και εκμετάλλευση του έργου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του υβριδικού έργου

Το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Στερεά Ελλάδα, και ειδικότερα στην περιοχή της Φθιώτιδας, χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα. Ο υβριδικός του χαρακτήρας προκύπτει από τον συνδυασμό δύο κύριων τεχνολογιών που λειτουργούν συμπληρωματικά για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και σταθερότητας.

Πιο αναλυτικά, το έργο θα περιλαμβάνει την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, ο οποίος θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 251,9 MW. Παράλληλα με τον φωτοβολταϊκό σταθμό, θα αναπτυχθεί και ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτό το σύστημα αποθήκευσης θα διαθέτει μια συνολική χωρητικότητα που εκτιμάται περίπου στα 375 MWh. Ο συνδυασμός παραγωγής και αποθήκευσης είναι κρίσιμος για την παροχή σταθερής και αξιόπιστης ενέργειας στο δίκτυο.

Στρατηγική επένδυση για τις ΑΠΕ νέας γενιάς

Για τον όμιλο METLEN, η συμμετοχή του σε αυτό το υβριδικό ενεργειακό έργο αποτελεί μια σημαντική στρατηγική επένδυση. Μέσω αυτής της κίνησης, η METLEN ενισχύει περαιτέρω την ήδη ισχυρή παρουσία της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η εστίαση στρέφεται στις ΑΠΕ νέας γενιάς, οι οποίες ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες και λύσεις για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που καθιστούν το έργο στρατηγικής σημασίας είναι ο συνδυασμός παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Αυτή η προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διαλείπουσας φύσης των ΑΠΕ και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας. Η επένδυση αυτή συμβάλλει στην ενδυνάμωση της θέσης της METLEN ως πρωτοπόρου στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit