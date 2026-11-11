Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ρύπων euro 7 ξεκινά την εφαρμογή του

Από τις 29 Νοεμβρίου 2026, τίθεται σε εφαρμογή το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ρύπων Euro 7, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 2024/1257. Το νέο πρότυπο διευρύνει σημαντικά το πεδίο ελέγχου των εκπομπών, καθώς δεν θα περιορίζεται μόνο στους ρύπους που προέρχονται από την εξάτμιση των αυτοκινήτων. Πλέον, θα λαμβάνονται υπόψη και οι ρύποι που παράγονται κατά την καθημερινή χρήση του οχήματος, όπως αυτοί από τα φρένα και τα ελαστικά.

Ευρύτερος έλεγχος των εκπομπών

Το Euro 7 σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον έλεγχο των εκπομπών ρύπων για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων. Η εφαρμογή του, η οποία ξεκινά στις 29 Νοεμβρίου 2026, βασίζεται στον Κανονισμό της ΕΕ 2024/1257 και φέρνει αλλαγές στον τρόπο που αξιολογείται η περιβαλλοντική επίδοση των οχημάτων. Μέχρι σήμερα, οι έλεγχοι επικεντρώνονταν κυρίως στις εκπομπές που εξέρχονται από την εξάτμιση.

Με το νέο πρότυπο, ο έλεγχος επεκτείνεται και σε άλλες πηγές ρύπων που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία ενός αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, το Euro 7 θα παρακολουθεί και θα θέτει όρια για τους ρύπους που παράγονται από τη χρήση των φρένων, καθώς και για εκείνους που προέρχονται από τη φθορά των ελαστικών. Αυτή η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής έχει ως στόχο να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οχημάτων.

Οι ρύποι από τα φρένα στο μικροσκόπιο

Μία από τις βασικές καινοτομίες του Euro 7 είναι η ενσωμάτωση των ρύπων από τα φρένα στον υπολογισμό των συνολικών εκπομπών. Κάθε φορά που ο οδηγός χρησιμοποιεί τα φρένα του αυτοκινήτου, εκπέμπονται μικροσκοπικά σωματίδια στον αέρα. Αυτά τα σωματίδια είναι γνωστά ως η μαύρη σκόνη που συχνά συγκεντρώνεται στις ζάντες των οχημάτων. Με το νέο πρότυπο, αυτά τα μικροσωματίδια θα λογίζονται πλέον ως ρύποι.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που διαθέτουν κινητήρες βενζίνης ή diesel, καθώς και για τα υβριδικά και Plug-in Hybrid μοντέλα, το αρχικό όριο για τους ρύπους από τα φρένα έχει οριστεί στα 7 mg ανά χιλιόμετρο. Αντίθετα, για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, το όριο είναι αυστηρότερο, διαμορφούμενο στα 3 mg ανά χιλιόμετρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν ισχυρή τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας, η οποία επιβραδύνει το όχημα χωρίς την ανάγκη συχνής χρήσης του πεντάλ του φρένου, μειώνοντας έτσι τη φθορά των φρένων, των τακακιών και των δίσκων. Οι κατασκευαστές της αυτοκινητοβιομηχανίας καταβάλλουν ήδη προσπάθειες για τον περιορισμό αυτών των εκπομπών, με προμηθευτές να εξελίσσουν λύσεις που μειώνουν την παραγωγή σκόνης χωρίς να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του φρεναρίσματος.

Νέες απαιτήσεις για τα ελαστικά

Εκτός από τα φρένα, το Euro 7 θέτει στο στόχαστρο και τους ρύπους που προέρχονται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Κατά την κίνηση, τα ελαστικά αφήνουν τμήματα του πέλματός τους στην άσφαλτο, συμβάλλοντας έτσι στην εκπομπή μικροσωματιδίων. Το νέο πρότυπο προβλέπει την εισαγωγή νέων διαδικασιών μέτρησης και περιορισμών για τη φθορά των ελαστικών, με στόχο τη μείωση αυτών των εκπομπών.

Η εφαρμογή των σχετικών μέτρων για τα ελαστικά θα ξεκινήσει σταδιακά από την 1η Ιουλίου 2028, αφορά τους νέους τύπους ελαστικών που προορίζονται για επιβατικά αυτοκίνητα. Τα ελαστικά που προορίζονται για ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ηλεκτρικά οχήματα είναι βαρύτερα, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη φθορά των ελαστικών. Επιπλέον, οι αυξημένες επιδόσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν ως αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά των ελαστικών τους.

Αυστηρά όρια για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων

Το Euro 7 εισάγει επίσης συγκεκριμένες απαιτήσεις για την αντοχή και τη χωρητικότητα των μπαταριών στα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, η μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της χωρητικότητας για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας ή για τα πρώτα 100.000 χιλιόμετρα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Αυτό το όριο διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης της μπαταρίας κατά την αρχική περίοδο χρήσης.

Για την επόμενη περίοδο, το ελάχιστο ποσοστό χωρητικότητας διαμορφώνεται στο 72%. Αυτό το χαμηλότερο όριο ισχύει για μια περίοδο έως οκτώ ετών ή για συνολικά 160.000 χιλιόμετρα, πάντα υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες ελέγχου. Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της μακροζωίας και της αξιοπιστίας των μπαταριών των ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην τεχνολογία.

Τι ισχύει για τα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η εφαρμογή των νέων μέτρων του Euro 7 δεν επιφέρει άμεσες αλλαγές στα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία. Οι ιδιοκτήτες υφιστάμενων οχημάτων δεν απαιτείται να προβούν σε εργασίες ή τροποποιήσεις στα φρένα, τα ελαστικά ή τον κινητήρα των αυτοκινήτων τους λόγω της εισαγωγής του Euro 7. Οι αλλαγές που επιφέρει το νέο πρότυπο θα ενσωματωθούν σταδιακά στα νέα μοντέλα οχημάτων που θα κατασκευάζονται και θα διατίθενται στην αγορά μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες έναρξης ισχύος.

Με πληροφορίες από: Topontiki