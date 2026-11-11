«Σπίτι μου 3»: Έρχεται τον Δεκέμβριο με διευρυμένα κριτήρια και δάνεια έως 230.000 ευρώ

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2026, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να διεκδικήσουν χαμηλότοκο στεγαστικό δάνειο για την αγορά της πρώτης τους κατοικίας. Οι ανακοινώσεις έγιναν από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία ανέφερε ότι διευρύνονται τόσο το ηλικιακό και το εισοδηματικό όριο όσο και η μέγιστη αξία του ακινήτου που μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Διευρυμένα κριτήρια για το «Σπίτι μου 3»

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού στις 11 Νοεμβρίου, το ηλικιακό όριο για τους δικαιούχους αυξάνεται στα 55 έτη, ενώ η μέγιστη αξία του ακινήτου που μπορεί να αγοραστεί στο πλαίσιο του προγράμματος διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ. Παράλληλα, το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να χορηγηθεί φτάνει τις 230.000 ευρώ.

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στα εισοδηματικά κριτήρια. Για τα ζευγάρια, το εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 35.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, ποσό αυξημένο σε σχέση με τα 5.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Όσον αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Επιπλέον, για τις οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, το όριο επιφάνειας της κατοικίας αυξάνεται κατά 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε επιπλέον παιδί, πέραν των τεσσάρων.

Στόχοι και χρηματοδότηση του προγράμματος

Η διεύρυνση των κριτηρίων του «Σπίτι μου 3» επιχειρεί να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς που είχαν προκύψει στους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος. Η άνοδος των τιμών στην αγορά κατοικίας είχε περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές για τους πολίτες που αναζητούσαν ακίνητο που να πληροί τις προϋποθέσεις.

Το συνολικό ύψος του προγράμματος έχει προσδιοριστεί στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση προβλέπεται να προέλθει από τρεις πηγές: 500 εκατομμύρια ευρώ από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, 500 εκατομμύρια ευρώ από τα διαθέσιμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Επιδοτήσεις για ανακαινίσεις και μετεγκατάσταση

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών, η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε και το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών. Αυτό προβλέπει επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 70% έως 95%, ανάλογα με τους όρους του προγράμματος. Για τους δικαιούχους υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής του 60% της ενίσχυσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της υλοποίησης των εργασιών ανακαίνισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο παρέχει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Η ενίσχυση αυτή απευθύνεται σε όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές του ακριτικού Βορρά και της Ηπείρου. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα καλύπτει τις περιοχές του Έβρου, της Δράμας, του Κιλκίς, των Σερρών, της Πέλλας, της Φλώρινας, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Γρεβενών, των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας. Έως τώρα, έχουν υποβληθεί περίπου 4.000 αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ενημέρωση και στήριξη των νοικοκυριών

Η υπουργός επισήμανε ότι το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες, επηρεάζοντας τις τιμές των καυσίμων, των τροφίμων και των ενοικίων. Ιδιαίτερα έντονη παραμένει η δυσκολία απόκτησης κατοικίας για τις νεότερες ηλικίες. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας stegasi.gov.gr, στην οποία παρουσιάζονται 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής. Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα oikogeneia.gov.gr, όπου συγκεντρώνονται τα προγράμματα και οι παροχές στήριξης της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit