Το «Bulgari Pink» των 24 καρατίων πωλήθηκε για 14,6 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία

Ένα εξαιρετικά σπάνιο δαχτυλίδι με διαμάντι 24 καρατίων, τύπου «fancy intense pink», βρήκε νέο ιδιοκτήτη σε δημοπρασία, φτάνοντας την τιμή των 12,1 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, ποσό που ξεπερνά τα 14,6 εκατομμύρια δολάρια. Η πώληση πραγματοποιήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς κοσμημάτων.

Η πώληση του «Bulgari Pink»

Το διαμάντι, γνωστό ως «Bulgari Pink», διαθέτει κοπή σμαραγδιού και αποτέλεσε το κορυφαίο κομμάτι της εποχιακής δημοπρασίας κοσμημάτων που διοργάνωσε ο οίκος Christie’s στη Γενεύη. Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέμεναν ότι η τιμή του θα κυμαινόταν μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων φράγκων, δηλαδή 12 έως 18 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τελική τιμή των 12,1 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, που αντιστοιχεί σε πάνω από 14,6 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαίωσε την υψηλή αξία και τη μοναδικότητα του συγκεκριμένου κοσμήματος στην παγκόσμια αγορά. Η δημοπρασία αναδείχθηκε σε σημαντικό γεγονός για τους συλλέκτες και τους λάτρεις των σπάνιων διαμαντιών.

Ιστορία και προέλευση του διαμαντιού

Το «Bulgari Pink» θεωρείται ένα εξαιρετικά σπάνιο κόσμημα, με την προέλευσή του να πιστεύεται ότι βρίσκεται στα φημισμένα ορυχεία της Γκολκόντα, στην Ινδία. Τα ορυχεία αυτά, που βρίσκονται στη νότια Ινδία, έχουν παράγει στο παρελθόν μερικά από τα πιο γνωστά διαμάντια παγκοσμίως, ενισχύοντας τη φήμη και την αξία του συγκεκριμένου λίθου.

Η ιστορία του διαμαντιού είναι επίσης αξιοσημείωτη, καθώς παρέμεινε στην κατοχή της ίδιας οικογένειας για δεκαετίες. Συγκεκριμένα, το κόσμημα είχε αγοραστεί από αυτήν την οικογένεια κατά τη δεκαετία του 1950 και έκτοτε βρισκόταν στην κατοχή της, μέχρι την πρόσφατη δημοπρασία.

Η «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών»

Πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, ο Μαξ Φόσετ, ο οποίος κατέχει τη θέση του παγκόσμιου διευθυντή κοσμημάτων στον οίκο Christie’s, αναφέρθηκε στον πολύτιμο λίθο με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια. Ο κ. Φόσετ χαρακτήρισε το διαμάντι ως τη «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών», υπογραμμίζοντας τη μοναδική του ομορφιά, τη σπανιότητά του και την ιστορική του αξία.

Αυτός ο χαρακτηρισμός αντικατοπτρίζει την εξαιρετική θέση που κατέχει το «Bulgari Pink» στον κόσμο των κοσμημάτων, συγκρίνοντάς το με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολύτιμα έργα τέχνης παγκοσμίως. Η δήλωση του διευθυντή κοσμημάτων του οίκου Christie’s ανέδειξε περαιτέρω το κύρος του διαμαντιού ενόψει της πώλησής του.

Άλλα κοσμήματα της δημοπρασίας

Πέρα από το «Bulgari Pink», η δημοπρασία περιλάμβανε και μια εκτενή ιδιωτική συλλογή, η οποία αποτελούνταν από σχεδόν 300 κοσμήματα του 20ού αιώνα. Αυτή η συλλογή περιείχε δημιουργίες από μερικούς από τους πιο φημισμένους οίκους κοσμημάτων παγκοσμίως.

Μεταξύ των οίκων που εκπροσωπούνταν στη συλλογή ήταν οι Bulgari, Cartier και Graff, ονόματα συνώνυμα με την πολυτέλεια και την υψηλή κοσμηματοποιία. Η παρουσία τόσο πολλών και σημαντικών κομματιών κατέστησε τη συγκεκριμένη δημοπρασία ένα γεγονός μεγάλης εμβέλειας για τους λάτρεις των σπάνιων και ιστορικών κοσμημάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit