Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα myΘέρμανση

Με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του αυξημένου επιδόματος θέρμανσης, το οποίο αφορά τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ άνοιξε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, και μέσα σε λίγες ώρες δέχθηκε έναν μεγάλο αριθμό αιτήσεων από δικαιούχους. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για τη φετινή περίοδο μπορεί να ανέλθει έως και τα 1.560 ευρώ, ειδικά για κατοίκους ορεινών και ψυχρών περιοχών.

Η έναρξη της διαδικασίας και ο όγκος των αιτήσεων

Από το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας myΘέρμανση, έως νωρίς το πρωί της Τετάρτης, καταγράφηκε σημαντική κινητικότητα. Συνολικά, έγιναν δεκτές 185.688 αιτήσεις από δικαιούχους που επιθυμούν να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. Αυτός ο αριθμός δείχνει το άμεσο ενδιαφέρον των πολιτών για την ενίσχυση αυτή.

Από το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτές, οι 111.695 αφορούσαν αγορές πετρελαίου θέρμανσης ή άλλων τύπων καυσίμων. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου δύο στις τρεις αιτήσεις. Οι υπόλοιπες 73.993 αιτήσεις αφορούσαν καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι επίσης δικαιούνται την ενίσχυση για τη θέρμανσή τους.

Ποια καύσιμα καλύπτει το επίδομα και πώς υποβάλλεται η αίτηση

Το επίδομα θέρμανσης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μέσων θέρμανσης για την κύρια κατοικία των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα, τη βιομάζα ή πέλετ, καθώς και τη θερμική ενέργεια που παρέχεται μέσω τηλεθέρμανσης. Επίσης, καλύπτεται το φωτιστικό πετρέλαιο, γνωστό και ως «μπλε κηροζίνη», και η ηλεκτρική ενέργεια.

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet για την πρόσβαση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η πλατφόρμα, πέρα από τη δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης, παρέχει επίσης τη δυνατότητα δήλωσης των χιλιοστών των δαπανών θέρμανσης για τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε πολυκατοικίες.

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή και η σημασία του IBAN

Πριν από την υποβολή της αίτησης, είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να έχει δηλώσει έναν αριθμό λογαριασμού IBAN στην ενότητα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» που βρίσκεται στο περιβάλλον του myAADE. Είναι κρίσιμο ο αιτών να εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον δηλωμένο λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν είναι στο όνομα του αιτούντα ή δεν είναι συνδικαιούχος, υπάρχει η πιθανότητα η αίτηση να μην οδηγήσει στην πληρωμή του επιδόματος.

Επιπλέον, για τα λοιπά καύσιμα, δηλαδή αυτά που εξαιρούνται από το πετρέλαιο θέρμανσης και την ηλεκτρική ενέργεια, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα στοιχεία των παραστατικών αγορών τους. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αντιστοίχιση των στοιχείων που δηλώνονται στην πλατφόρμα με τα πραγματικά δεδομένα του δικαιούχου. Αυτό είναι σημαντικό για την αποφυγή προβλημάτων τόσο κατά τον έλεγχο των αιτήσεων όσο και κατά τη διαδικασία της πληρωμής του επιδόματος.

Το αυξημένο ποσό ενίσχυσης και οι προκαταβολές

Για τη φετινή χειμερινή περίοδο, το ανώτατο ποσό του επιδόματος θέρμανσης έχει καθοριστεί στα 1.560 ευρώ. Αυτή η ενίσχυση αφορά συγκεκριμένα τους δικαιούχους που κατοικούν σε ορεινές και ψυχρές περιοχές της χώρας. Το ποσό αυτό αποτελεί αύξηση κατά 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, κατά την οποία το ανώτατο επίδομα ανερχόταν στα 1.200 ευρώ.

Όσοι δικαιούχοι είχαν λάβει επίδομα κατά την περίοδο 2025-2026, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ως προκαταβολή το 80% του ποσού που εισέπραξαν την προηγούμενη χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό της προκαταβολής έχει αυξηθεί, καθώς πέρυσι ανερχόταν στο 60%. Η καταβολή της υπόλοιπης δόσης του επιδόματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 28 Μαΐου 2027.

Με πληροφορίες από: News.gr