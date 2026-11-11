Νέο σύστημα εγγυοδοσίας για ανακύκλωση πλαστικών και αλουμινίου στην Ελλάδα

Ένα νέο σύστημα εγγυοδοσίας για την ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών και κουτιών αλουμινίου τίθεται σε τροχιά υλοποίησης στην Ελλάδα. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πίσω από 10 έως 15 λεπτά του ευρώ για τις συσκευασίες ποτών που επιστρέφουν σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής, μετά την αδειοδότηση της DRS Hellas από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Πώς λειτουργεί το σύστημα εγγυοδοσίας

Το Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης (Deposit Return System – DRS) αφορά πλαστικές φιάλες και μεταλλικές συσκευασίες αλουμινίου ποτών μίας χρήσης, με χωρητικότητα έως τρία λίτρα. Ο βασικός στόχος του συστήματος είναι η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αυτών των υλικών, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία.

Οι καταναλωτές θα καταβάλλουν ένα ποσό εγγύησης κατά την αγορά των προϊόντων που περιέχουν αυτές τις συσκευασίες. Το ποσό αυτό θα τους επιστρέφεται εξ ολοκλήρου όταν παραδίδουν τις άδειες συσκευασίες σε ένα εγκεκριμένο σημείο συλλογής. Με την επιστροφή της άδειας συσκευασίας, ο καταναλωτής θα λαμβάνει μια απόδειξη επιστροφής, την οποία θα μπορεί να εξαργυρώνει στις αγορές του, ανακτώντας έτσι ολόκληρο το ποσό της εγγύησης.

Ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου επιστροφής

Η ανακύκλωση των συγκεκριμένων υλικών θα πραγματοποιείται μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο σημείων επιστροφής. Το δίκτυο αυτό αναμένεται να αριθμεί 8.700 σημεία εντός του 2027, καλύπτοντας ολόκληρη τη χώρα. Ο σχεδιασμός του δικτύου λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της νησιωτικότητας, την εποχικότητα της κατανάλωσης, καθώς και τις ανάγκες που δημιουργεί η τουριστική δραστηριότητα.

Η επιστροφή των συσκευασιών θα μπορεί να γίνεται είτε μέσω αυτόματων μηχανημάτων, γνωστών ως Reverse Vending Machines (RVMs), είτε με χειρωνακτική παραλαβή. Κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, προβλέπεται να έχει εγκατασταθεί το 65% των απαιτούμενων υποδομών σε πανελλαδικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας την αρχική λειτουργικότητα του δικτύου.

Στόχοι και ευρωπαϊκή προσέγγιση

Το νέο σύστημα εγγυοδοσίας βασίζεται σε ένα μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε 19 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το μοντέλο προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου για την επιστροφή, συλλογή, καταγραφή, διαλογή και ανακύκλωση των συγκεκριμένων συσκευασιών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Ένας φιλόδοξος στόχος που έχει τεθεί είναι η χωριστή συλλογή τουλάχιστον του 90% των συσκευασιών από το 2029 και μετά. Αυτό δείχνει τη δέσμευση για την επίτευξη υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλαστικών και μεταλλικών συσκευασιών στην Ελλάδα.

Ιδιαιτερότητες σχεδιασμού και αξιοποίηση υλικών

Ο σχεδιασμός του δικτύου δεν είναι τυποποιημένος, αλλά έχει προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες της Ελλάδας. Λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η εκτεταμένη νησιωτική χώρα, οι διακυμάνσεις στην κατανάλωση ανάλογα με την εποχή, καθώς και οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την έντονη τουριστική δραστηριότητα, ώστε το σύστημα να είναι λειτουργικό και προσβάσιμο σε όλους.

Ένα σημαντικό στοιχείο του συστήματος είναι ότι το πλαστικό και το αλουμίνιο θα συλλέγονται χωριστά. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι τα υλικά αυτά θα μπορούν να αξιοποιηθούν εκ νέου ως πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων συσκευασιών, κλείνοντας τον κύκλο ζωής τους και προωθώντας την αειφορία.

Με πληροφορίες από: Newsit