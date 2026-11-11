Στη φυλακή 33χρονος επιχειρηματίας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Στη φυλακή οδηγείται ένας 33χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της υπόθεσης του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Του αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία του φερόμενου οργανωμένου δικτύου, το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών και ελεγκτικών Αρχών. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία υπολογίζεται σε 206 εκατομμύρια ευρώ. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η δραστηριότητά του περιοριζόταν στον τομέα των δημοσίων σχέσεων των επιχειρήσεων.

Ο ρόλος του 33χρονου επιχειρηματία

Ο 33χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος απολογήθηκε ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς οι Αρχές του αποδίδουν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την ανακριτική έρευνα, ο ρόλος του ήταν πολύ διαφορετικός από αυτόν που ο ίδιος υποστήριξε. Φέρεται να εμφανιζόταν είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε μέσω εταιρείας του ως αρχικός μισθωτής ή εγγυητής σε 36 δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων.

Οι συγκεκριμένες μισθώσεις αφορούσαν εννέα καταστήματα στρατηγικής σημασίας, τα οποία αποτελούσαν τη βάση για την ανάπτυξη του δικτύου επιχειρήσεων εστίασης. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τον νομικό χαρακτηρισμό των εις βάρος του αποδιδόμενων πράξεων, δηλώνοντας ότι η δική του δραστηριότητα περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις και όχι στη διαχείριση ή την οικονομική λειτουργία των εταιρειών. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Η δομή και η μεθοδολογία του κυκλώματος

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής, με εκτιμώμενη ζημία 206 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, φέρεται να λειτουργούσε με μια οργανωμένη επιχειρηματική δομή. Η φερόμενη δραστηριότητα εκτείνεται από το 2018 έως το 2026 και αφορά την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης, στο οποίο οι Αρχές αποδίδουν χαρακτηριστικά οργανωμένου επιχειρηματικού ομίλου.

Το μοντέλο που περιγράφεται στη δικογραφία βασιζόταν σε μια αλληλουχία εταιρικών και μισθωτικών σχέσεων. Μετά τις αρχικές μισθώσεις, ακολουθούσαν 88 δηλώσεις υπεκμίσθωσης μέσω του Taxisnet, με τις οποίες η λειτουργία των καταστημάτων φέρεται να μεταφερόταν σε μια αλυσίδα 28 νομικών προσώπων. Πρόκειται για εταιρείες ετερόρρυθμης μορφής (Ε.Ε.) και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), οι οποίες χαρακτηρίζονται στη δικογραφία ως εικονικές.

Η συγκεκριμένη δομή αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς οι Αρχές εξετάζουν εάν η διαδοχική μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ διαφορετικών νομικών προσώπων χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός απόκρυψης της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Το κατηγορητήριο περιγράφει έναν μηχανισμό διαδοχικής εναλλαγής εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των καταστημάτων, ενώ η τυπική διοίκησή τους περνούσε σε διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι προφυλακίσεις και οι περιοριστικοί όροι

Με την προφυλάκιση του 33χρονου επιχειρηματία, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο. Ο πρώτος είναι ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών. Η δεύτερη μέρα των απολογιών ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση του 33χρονου.

Είχαν προηγηθεί οι απολογίες δύο συγκατηγορουμένων, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας είναι ένας 39χρονος συνεργάτης του επιχειρηματία, στον οποίο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ο 39χρονος αρνήθηκε την εμπλοκή του στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος που είχε αναλάβει τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά.

Η άλλη συγκατηγορούμενη που αφέθηκε ελεύθερη με όρους είναι μία γυναίκα, 51 ετών. Η γυναίκα αυτή εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα. Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι υπέγραψε ένα έγγραφο πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με συνολικά χρέη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Συνέχιση της ανακριτικής διαδικασίας

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται την Πέμπτη, οπότε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι έξι από τους 16 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας 48χρονος δικηγόρος. Η δικογραφία, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών και ελεγκτικών Αρχών, περιλαμβάνει συνολικά 1200 άτομα, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki