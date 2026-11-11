Η Telekom προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις

Η Telekom ανακοίνωσε μια νέα εκπαιδευτική δράση, την «Telekom Grow Your Business – AI Edition», προσφέροντας δωρεάν πρακτική γνώση και χρήσιμες κατευθύνσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας τους.

Η νέα εκπαιδευτική δράση της Telekom

Η δράση «Telekom Grow Your Business – AI Edition» αποτελεί μέρος της ευρύτερης στήριξης που παρέχει η Telekom στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική γνώση σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις λειτουργίες τους, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην αγορά.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση έρχεται ως απάντηση στην αυξημένη ανάγκη των επιχειρήσεων να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν ουσιαστικά την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτή η ανάγκη αναδείχθηκε μέσα από τα ευρήματα της έρευνας «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ Επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2026», η οποία εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Telekom.

Τα ευρήματα της έρευνας «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα το 2026»

Η έρευνα «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα το 2026» αποτελεί συνέχεια προηγούμενων αντίστοιχων μελετών που διεξήχθησαν τα έτη 2024, 2022 και 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, ο Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας των ΜμΕ στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση κατά 9%. Ένα σημαντικό ποσοστό, το 40% των επιχειρήσεων, βρίσκεται πλέον στις δύο υψηλότερες βαθμίδες του δείκτη, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Advanced» ή «Ideal».

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει επίσης ότι η ψηφιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται άμεσα από το μέγεθος και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Αυτό υποδηλώνει διαφοροποιήσεις στην υιοθέτηση και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης.

Οφέλη από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών

Η έρευνα ανέδειξε τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Ως το πιο σημαντικό όφελος αναδεικνύεται η αύξηση της παραγωγικότητας, την οποία δήλωσε το 73% των επιχειρήσεων. Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικά οφέλη στην αύξηση των πωλήσεων, με ποσοστό 62%, ενώ η μείωση του κόστους αποτελεί όφελος για το 54% των επιχειρήσεων που αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία.

Τα ποσοστά αυτά υπογραμμίζουν την άμεση θετική επίδραση των ψηφιακών τεχνολογιών σε κρίσιμους τομείς της επιχειρηματικής λειτουργίας, δικαιολογώντας το ενδιαφέρον για περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό.

Εμπόδια και ανάγκες για εκπαίδευση

Παρά τη βελτίωση στην ψηφιακή ετοιμότητα, τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά εμπόδια στην πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις ΜμΕ. Η έλλειψη εκπαίδευσης αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που το δηλώνουν να φτάνει το 47%, σημειώνοντας αύξηση από 27% το 2024.

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που εμποδίζουν την αξιοποίηση είναι η έλλειψη ενημέρωσης για τις διαθέσιμες τεχνολογίες και τα οφέλη τους, την οποία ανέφερε το 44% των επιχειρήσεων (από 34% προηγουμένως), καθώς και οι περιορισμένοι χρηματοοικονομικοί πόροι, που απασχολούν το 42% των επιχειρήσεων, αν και αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί ελαφρώς από 44%.

Σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές γνώσεις, μόλις το 16% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει σε μεγάλο βαθμό τις απαραίτητες γνώσεις. Ωστόσο, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, με το 76% των επιχειρήσεων να εκφράζει αυτή την επιθυμία.

Η άποψη του καθηγητή Γιώργου Δουκίδη

Σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, ο καθηγητής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC-Athens και Ιδρυτής του Εργαστηρίου ELTRUN/ΟΠΑ, κ. Γιώργος Δουκίδης, προέβη σε δηλώσεις. Ο κ. Δουκίδης τόνισε ότι «Η ψηφιακή ετοιμότητα των ΜμΕ βελτιώνεται, αλλά ο ρυθμός επιβραδύνεται που σημαίνει ότι χρειάζεται νέα ώθηση για να επιταχυνθεί.»

Επιπλέον, ο καθηγητής επεσήμανε ότι «Παρότι η ψηφιακή προώθηση αξιοποιείται από τη συντριπτική πλειονότητα των ΜμΕ, οι εταιρείες δυσκολεύονται να οργανώσουν ολοκληρωμένες ψηφιακές εμπειρίες πελατών από την αγορά μέχρι την εξυπηρέτηση.» Η δήλωση του κ. Δουκίδη υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ψηφιακή στρατηγική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki