Η Volkswagen απέσυρε μεγάλη επένδυση σε γερμανικό εργοστάσιο

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen ανακοίνωσε την αναστολή ενός μεγάλου σχεδίου εκσυγχρονισμού της παραγωγής στο εργοστάσιό της στο Βόλφσμπουργκ. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της υποχώρησης της κερδοφορίας και των αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζει ο όμιλος. Το σχέδιο, γνωστό ως «Gamechanger», δεν θα εφαρμοστεί στην αρχική του μορφή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Αναστολή του σχεδίου «Gamechanger»

Η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, βάζει «φρένο» στον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος «Gamechanger», το οποίο προέβλεπε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής στο εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026, το σχέδιο αυτό δεν θα εφαρμοστεί «με τη μορφή που είχε αρχικά σχεδιαστεί» στην εν λόγω μονάδα παραγωγής.

Οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι που θα εισάγονταν μέσω του «Gamechanger» είχαν σκοπό να εφαρμοστούν ευρύτερα στις μονάδες του ομίλου, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής. Ωστόσο, η δύσκολη οικονομική κατάσταση του ομίλου οδήγησε στην αναθεώρηση αυτών των φιλόδοξων σχεδίων.

Οι οικονομικές πιέσεις και η κερδοφορία

Η απόφαση της Volkswagen να αναστείλει το σχέδιο εκσυγχρονισμού οφείλεται στην επιδείνωση της κερδοφορίας της εταιρείας και στις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με χρηματοδοτικές ανάγκες που αγγίζουν περίπου τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ένας βασικός παράγοντας που επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα της Volkswagen είναι η επιδείνωση των επιδόσεών της στην αγορά της Κίνας. Η συγκεκριμένη αγορά αποτελούσε επί χρόνια βασική πηγή κερδών για τον όμιλο, αλλά πλέον λειτουργεί επιβαρυντικά. Παράλληλα, η ανάγκη για χρηματοδότηση νέων ηλεκτρικών οχημάτων προσθέτει στις πιέσεις, αναγκάζοντας την εταιρεία να επανεξετάσει τις επενδύσεις της στις γερμανικές μονάδες παραγωγής.

Συνέχιση της ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων

Παρά την αναστολή του σχεδίου «Gamechanger» στο Βόλφσμπουργκ, η Volkswagen διαβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη της νέας γενιάς ηλεκτρικής πλατφόρμας της θα συνεχιστεί κανονικά. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση και την εξέλιξη των μελλοντικών της μοντέλων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργασίες για νέα μοντέλα βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένου του ID. Roc, ενός ηλεκτρικού SUV που βρίσκεται στον σχεδιασμό της εταιρείας. Αυτό υποδηλώνει ότι η Volkswagen συνεχίζει να επενδύει στην ηλεκτροκίνηση, προσαρμόζοντας ωστόσο τα επενδυτικά της σχέδια στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των εργαζομένων

Η υπαναχώρηση της Volkswagen από τον αρχικό σχεδιασμό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Η Ντανιέλα Καβάλο, επικεφαλής του συμβουλίου εργαζομένων της εταιρείας, χαρακτήρισε την απόφαση «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Δεκέμβριο του 2024.

Η κυρία Καβάλο κατηγόρησε τη διοίκηση ότι εγκαταλείπει τη φιλοδοξία της Volkswagen να πρωτοπορεί στις τεχνολογίες παραγωγής, εκφράζοντας την απογοήτευση των εργαζομένων για την αλλαγή πορείας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τονίζουν τη σημασία των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί και ζητούν εξηγήσεις για τις επιπτώσεις των νέων αποφάσεων.

Προειδοποίηση για τη μεταφορά παραγωγής του Golf

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, η Ντανιέλα Καβάλο προειδοποίησε επίσης ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα αντιταχθούν στη μεταφορά της παραγωγής του Volkswagen Golf με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το Βόλφσμπουργκ στο Μεξικό. Η αντίθεση αυτή θα ισχύει έως ότου η διοίκηση εξηγήσει πλήρως τις επιπτώσεις της αλλαγής στον αριθμό των θέσεων εργασίας και στον όγκο παραγωγής του εργοστασίου.

Η μεταφορά της παραγωγής του Golf, ενός από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της εταιρείας, αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για τους εργαζομένους, καθώς συνδέεται άμεσα με την απασχόληση και τη βιωσιμότητα του εργοστασίου του Βόλφσμπουργκ. Η απαίτηση για διαφάνεια και σαφείς απαντήσεις υπογραμμίζει την ανησυχία για το μέλλον των θέσεων εργασίας.

Με πληροφορίες από: Newsit