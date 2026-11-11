Peugeot Free Miles: Δωρεάν καύσιμα έως έναν χρόνο με την αγορά νέου αυτοκινήτου

Η Peugeot ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «FREE MILES», το οποίο προσφέρει δωρεάν καύσιμα για έως έναν χρόνο σε όσους αγοράσουν ένα καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο της μάρκας. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να ελαφρύνει σημαντικά το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων, παρέχοντας ένα ουσιαστικό οικονομικό όφελος στους οδηγούς. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει κάλυψη αξίας έως 1.200 ευρώ, ποσό που διαμορφώνεται ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο και την έκδοση κινητήρα.

Ουσιαστικό όφελος για τους οδηγούς

Η Peugeot, με την παρουσίαση του προγράμματος FREE MILES, επιδιώκει να προσφέρει μια έμπρακτη απάντηση στην τρέχουσα ανάγκη για περιορισμό των δαπανών που αφορούν τα καύσιμα. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, παρέχεται ουσιαστική στήριξη στον προϋπολογισμό των οδηγών, ελαφρύνοντας το βάρος των καθημερινών μετακινήσεων.

Το όφελος που προσφέρεται μπορεί να φτάσει την αξία των 1.200 ευρώ και αφορά την κάλυψη του κόστους καυσίμων για διάστημα έως έναν χρόνο. Αυτή η παροχή υπολογίζεται με βάση μια ετήσια απόσταση 10.000 χιλιομέτρων και η ακριβής αξία της εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο και την έκδοση κινητήρα του οχήματος που θα επιλεγεί. Η εταιρεία συνδυάζει έτσι την ελευθερία επιλογής από την ευρεία γκάμα των επιβατικών της μοντέλων με ένα χειροπιαστό πλεονέκτημα, δίνοντας προτεραιότητα στην οδηγική απόλαυση.

Ευρεία γκάμα μοντέλων και επιλογών κινητήρων

Το πρόγραμμα PEUGEOT FREE MILES έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει ολόκληρη την γκάμα των επιβατικών μοντέλων της εταιρείας, χωρίς να επιβάλλει περιορισμούς σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτου ή τεχνολογία κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε μια πληθώρα οχημάτων που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης και τρόπους ζωής.

Στη διαθέσιμη γκάμα περιλαμβάνονται μοντέλα όπως το δυναμικό PEUGEOT 208 και το δημοφιλές SUV 2008, καθώς και τα νέα 308 και 408. Επίσης, συμμετέχουν τα συναρπαστικά SUV 3008 και 5008. Επιπλέον, η Peugeot προσφέρει μια ευρεία ποικιλία επιλογών κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων βενζίνης, diesel, Hybrid και Plug-in Hybrid, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και προτιμήσεων. Είτε πρόκειται για καθημερινές διαδρομές στην πόλη, είτε για οικογενειακές μετακινήσεις και μεγάλα ταξίδια, κάθε οδηγός μπορεί να βρει το PEUGEOT που του ταιριάζει, απολαμβάνοντας παράλληλα το όφελος της ενέργειας.

Συνεργασία με τη Shell και πρόσθετα προνόμια

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας PEUGEOT FREE MILES πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την εταιρεία SHELL, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή του οφέλους. Οι πελάτες λιανικής, με την παραγγελία ενός νέου επιβατικού μοντέλου Peugeot, αποκτούν μια ειδική κάρτα καυσίμων. Αυτή η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 780 πρατήρια με το σήμα SHELL που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, μέχρι την εξάντληση της προκαθορισμένης αξίας της.

Πέραν του άμεσου οφέλους στα καύσιμα, οι αγοραστές επωφελούνται και από μια σειρά πρόσθετων VIP προνομίων μέσω του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+. Συγκεκριμένα, οι πελάτες απολαμβάνουν διπλασιασμό πόντων για διάστημα ενός έτους, καθώς και 10.000 Bonus Πόντους. Οι πόντοι αυτοί μπορούν να εξαργυρωθούν σε επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του προγράμματος, προσθέτοντας περαιτέρω αξία στην αγορά του νέου τους οχήματος.

Δυνατότητα συνδυασμού με άλλες προσφορές

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος FREE MILES είναι η ευελιξία του να συνδυάζεται με επιπλέον εμπορικά προνόμια αγοράς που ενδεχομένως προσφέρει η Peugeot. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους αγοραστές να αποκτήσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο συνολικό όφελος κατά την απόκτηση του νέου τους επιβατικού μοντέλου.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Peugeot στοχεύει να περιορίσει την ανησυχία των οδηγών σχετικά με το κόστος των καυσίμων, απελευθερώνοντας έτσι περισσότερο χώρο για την απόλαυση της οδήγησης. Η οδηγική απόλαυση βρίσκεται στην καρδιά του DNA της εταιρείας, και το πρόγραμμα FREE MILES ενισχύει αυτή τη βασική φιλοσοφία, προσφέροντας περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή.

Προθεσμία και πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους

Η προσφορά «PEUGEOT FREE MILES» έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Αφορά αποκλειστικά νέες παραγγελίες λιανικής επιβατικών μοντέλων Peugeot που θα πραγματοποιηθούν έως και την 30ή Νοεμβρίου του 2026. Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες καλούνται να λάβουν υπόψη αυτή την προθεσμία για να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος.

Για όσους επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις των μοντέλων που συμμετέχουν στην προσφορά, καθώς και για τα πρόσθετα εμπορικά οφέλη που μπορεί να συνδυαστούν, μπορούν να απευθύνονται στο επίσημο δίκτυο διανομέων της Peugeot σε όλη την Ελλάδα. Εκεί θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση και διευκρινίσεις για όλες τις πτυχές του προγράμματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki