Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης στην Allwyn Hellas με αποζημιώσεις έως 48 μισθούς

Η Allwyn Hellas προχωρά στην υλοποίηση ενός προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης, το οποίο απευθύνεται στους εργαζομένους της και προσφέρει σημαντικές παροχές. Οι αποζημιώσεις μπορούν να φτάσουν έως και τους 48 μισθούς, ενώ προβλέπεται και πρόσθετη οικονομική παροχή ύψους 8.000 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον ανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής της εταιρείας και στον ευρύτερο στρατηγικό της μετασχηματισμό, με στόχο το 2030.

Παράλληλα, η εταιρεία θα καταβάλει το 100% του μπόνους που θα δικαιούνταν οι εργαζόμενοι για το έτος 2026. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη μετάβαση της Allwyn Hellas σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, το οποίο θα επικεντρώνεται στις ψηφιακές υπηρεσίες και την ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών της.

Οι παροχές του προγράμματος εθελουσίας εξόδου

Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Allwyn Hellas προβλέπει αποζημιώσεις που διαμορφώνονται ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η αποζημίωση μπορεί να φτάσει κλιμακωτά έως και τους 48 μισθούς, προσφέροντας ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο για όσους επιλέξουν να συμμετάσχουν.

Πέρα από την κύρια αποζημίωση, οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν μια ειδική πρόσθετη οικονομική παροχή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ για κάθε άτομο. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η πλήρης καταβολή του μπόνους που θα δικαιούνταν οι συμμετέχοντες για το έτος 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τις συνολικές παροχές.

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ειδικές προβλέψεις

Στις παροχές του προγράμματος περιλαμβάνεται και η διατήρηση της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης για τους αποχωρούντες εργαζομένους. Αυτή η κάλυψη θα παρέχεται μέσω του ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου της εταιρείας για ένα διάστημα δύο ετών μετά την ημερομηνία αποχώρησης, προσφέροντας ασφάλεια και στήριξη.

Επιπρόσθετα, η Allwyn Hellas έχει προβλέψει ειδικές επιπλέον παροχές για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Αυτές οι ειδικές προβλέψεις αφορούν εργαζομένους ηλικίας άνω των 60 ετών, καθώς και όσους έχουν αναπηρία ή ανήλικα τέκνα με αναπηρία, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ομάδων.

Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος

Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ξεκινά επίσημα στις 11 Νοεμβρίου του 2026. Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν έχουν ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την υποβολή των αιτήσεών τους. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει στις 27 Νοεμβρίου του 2026.

Ο στρατηγικός μετασχηματισμός της Allwyn Hellas

Η Allwyn Hellas ανακοίνωσε ότι η υλοποίηση του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού μετασχηματισμού, με ορίζοντα το 2030. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου μοντέλου λειτουργίας που θα έχει επίκεντρο τις ψηφιακές υπηρεσίες και την ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών.

Η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει μια απλούστερη, πιο ευέλικτη και αποτελεσματική οργανωτική δομή. Βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι η ανάπτυξη ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος, το οποίο θα προσφέρει ολοκληρωμένες και απρόσκοπτες εμπειρίες στους πελάτες, αξιοποιώντας την καινοτομία και ένα νέο πολυκαναλικό μοντέλο λειτουργίας (omnichannel).

Ενίσχυση της ηγετικής θέσης και ψηφιακός προσανατολισμός

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Allwyn Hellas επιδιώκει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στον τομέα του gaming entertainment στην ελληνική αγορά, προσαρμοζόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, ο στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πιο λιτής και αποτελεσματικής οργάνωσης. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, να καλλιεργήσει μια ενιαία εταιρική κουλτούρα και να επιτρέψει την ταχύτερη λήψη αποφάσεων, με σαφή προσανατολισμό στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Με πληροφορίες από: Newsit