Σταθερό επιτόκιο 3% για ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό και δεκαπλασιασμός προστίμων για servicers

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προχώρησε στην ανακοίνωση δύο νέων παρεμβάσεων υπέρ των χρεωμένων πολιτών, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν τη θέσπιση σταθερού επιτοκίου 3% για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς και τον δεκαπλασιασμό των προστίμων που επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος στους servicers.

Οι ρυθμίσεις αυτές ενσωματώνονται σε τροπολογίες και αποτελούν μέρος ενός νομοσχεδίου που, σύμφωνα με τον υπουργό, περιλαμβάνει συνολικά 16 διατάξεις υπέρ των πολιτών. Στόχος των πρωτοβουλιών είναι η μείωση του κόστους αποπληρωμής των οφειλών, η ενίσχυση της ασφάλειας και της προβλεψιμότητας των ρυθμίσεων, καθώς και η αυστηροποίηση των συνεπειών για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που παραβιάζουν τους κανόνες.

Σταθερό επιτόκιο 3% για τους ευάλωτους οφειλέτες

Με την πρώτη τροπολογία, προστίθεται νέα παράγραφος 3Α στο άρθρο 14 του ν. 4738/2020, καθορίζοντας σταθερό επιτόκιο 3% ετησίως. Αυτό αφορά τις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, οι οποίες καταρτίζονται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η ρύθμιση απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών, και συγκεκριμένα σε όσους ανήκουν στις κατηγορίες των ευάλωτων και επιλέξιμων. Το επιτόκιο θα παραμένει σταθερό 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ανεξαρτήτως του αν οι οφειλές καλύπτονται από εμπράγματες ή άλλες ειδικές εξασφαλίσεις, αλλά και ανεξάρτητα από την κατηγορία του χρηματοδοτικού φορέα. Η εφαρμογή του σταθερού επιτοκίου καθίσταται υποχρεωτικός όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και θα ισχύει για καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026.

Οι αλλαγές στο επιτοκιακό καθεστώς

Μέχρι σήμερα, το επιτόκιο στον εξωδικαστικό μηχανισμό ανερχόταν σε 3% για τα πρώτα τρία έτη για οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ για οφειλές χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις διαμορφωνόταν στο 4% για την ίδια αρχική τριετία. Μετά την παρέλευση των πρώτων τριών ετών, το επιτόκιο γινόταν κυμαινόμενο.

Συγκεκριμένα, μετατρεπόταν σε Euribor 3μήνου +2,5% για οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις και σε Euribor 3μήνου +3% για οφειλές χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Με το σημερινό επίπεδο του Euribor, που ανέρχεται σε 2,67%, αυτό σήμαινε ότι το επιτόκιο μετά την τριετία θα έφτανε το 5,17% για οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις και το 5,67% για οφειλές χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Με τη νέα ρύθμιση, για τις ανωτέρω κατηγορίες οφειλετών, το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Δεκαπλασιασμός προστίμων για τους servicers

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τους λεγόμενους servicers. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε τον δεκαπλασιασμό του ανώτατου προστίμου που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στις συγκεκριμένες εταιρείες.

Το ανώτατο πρόστιμο που ίσχυε μέχρι τώρα ανερχόταν σε 500.000 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, το όριο αυτό δεκαπλασιάζεται, φτάνοντας τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί στην αυστηροποίηση του πλαισίου εποπτείας και στην επιβολή αυστηρότερων συνεπειών για τους servicers που παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας τους.

Οφέλη για τους δανειολήπτες και παράδειγμα

Η σταθεροποίηση του επιτοκίου στο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, αντί του ισχύοντος κυμαινόμενου επιτοκίου μετά την πρώτη τριετία, μειώνει ουσιαστικά το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης των οφειλών. Αυτό παρέχει στους οφειλέτες τη δυνατότητα να γνωρίζουν εκ των προτέρων το ακριβές ύψος της δόσης τους για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας, χωρίς να επηρεάζονται από τις μελλοντικές μεταβολές των επιτοκίων.

Για να περιγράψει την επίδραση της αλλαγής, ο υπουργός παρουσίασε ένα παράδειγμα οφειλής 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών. Όπως ανέφερε, το συνολικό όφελος από τη διατήρηση του επιτοκίου στο 3% μπορεί να φτάσει τα 20.200 ευρώ για απαίτηση που συνοδεύεται από εμπράγματη εξασφάλιση και τα 28.000 ευρώ για απαίτηση χωρίς εξασφάλιση.

Πολιτικές δηλώσεις

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστήριξε ότι οι νέες ρυθμίσεις αποδεικνύουν πως η κυβέρνηση δεν στηρίζει τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον «πατερούλη των μεγάλων funds».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε επίσης τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, τονίζοντας τη σημασία των 16 συνολικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνει υπέρ των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis