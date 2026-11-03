Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair για τον Έλον Μασκ: «Εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι, επανήλθε με νέες δηλώσεις σχετικά με τον Έλον Μασκ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει καμία πρόθεση να συμφιλιωθεί μαζί του. Ο Ιρλανδός CEO χαρακτήρισε για ακόμη μία φορά τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο «ηλίθιο», επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών. Η κόντρα τους, που ξεκίνησε από την απόρριψη του συστήματος Starlink, έχει πλέον λάβει και διαφημιστικές διαστάσεις.

Οι νέες δηλώσεις του Μάικλ Ο' Λίρι

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Μάικλ Ο' Λίρι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω καμία πρόθεση να τα βρω μαζί του. Εκείνος νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, κι εγώ ξέρω ότι είναι ηλίθιος». Με αυτή τη δήλωση, ο επικεφαλής της Ryanair υπογράμμισε την αμετάκλητη στάση του απέναντι στον Έλον Μασκ, διατηρώντας την ένταση στην προσωπική τους κόντρα.

Η αρχή της αντιπαράθεσης

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Μάικλ Ο' Λίρι και του Έλον Μασκ ξεκίνησε όταν η Ryanair αποφάσισε να απορρίψει την εγκατάσταση του συστήματος δορυφορικού διαδικτύου Starlink, το οποίο ανήκει στον Έλον Μασκ, στα αεροσκάφη της. Οι διαπραγματεύσεις για την ενδεχόμενη συνεργασία είχαν διαρκέσει για περισσότερο από έναν χρόνο, χωρίς τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία.

Η αεροπορική εταιρεία αιτιολόγησε την απόφασή της, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού δεν θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα για την εταιρεία. Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ αντέδρασε στις δηλώσεις αυτές, χαρακτηρίζοντας τη Ryanair «κακώς πληροφορημένη» αναφορικά με τους υπολογισμούς της σχετικά με την κερδοφορία της συγκεκριμένης επένδυσης.

Η κλιμάκωση της κόντρας

Η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις στις 15 Ιανουαρίου, όταν ο Μάικλ Ο' Λίρι χαρακτήρισε τον Έλον Μασκ «ηλίθιο». Η απάντηση του ιδρυτή της SpaceX δεν άργησε να έρθει, καθώς μόλις μία ημέρα αργότερα, στις 16 Ιανουαρίου, ο Μασκ αποκάλεσε τον Ιρλανδό CEO «εντελώς ηλίθιο» και ζήτησε μάλιστα την απομάκρυνσή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Ryanair.

Η διαφημιστική καμπάνια «Big Idiot Seat Sale»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair αποκάλυψε ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά αξιοποίησε τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Έλον Μασκ με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Προχώρησε στη δημιουργία μιας πρωτότυπης διαφημιστικής καμπάνιας, την οποία ονόμασε «Big Idiot Seat Sale», δηλαδή «Μεγάλη Προσφορά Εισιτηρίων για… Ηλίθιους».

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, η αεροπορική εταιρεία διέθεσε συνολικά 100.000 εισιτήρια, με τις τιμές να ξεκινούν από τις 16,99 στερλίνες. Η καμπάνια αυτή είχε ως στόχο να σατιρίσει τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, χρησιμοποιώντας την προσωπική τους κόντρα ως εργαλείο μάρκετινγκ.

Οικονομικά οφέλη και χιούμορ

Τα αποτελέσματα της διαφημιστικής αυτής πρωτοβουλίας ήταν σημαντικά για τη Ryanair. Ο Μάικλ Ο' Λίρι ανέφερε ότι η καμπάνια προσέφερε στην εταιρεία δωρεάν δημοσιότητα, η αξία της οποίας εκτιμάται σε περίπου 30 με 40 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, οι κρατήσεις της αεροπορικής εταιρείας παρουσίασαν αύξηση για ένα διάστημα δύο με τριών εβδομάδων μετά την έναρξη της καμπάνιας.

Ο Ιρλανδός CEO δεν παρέλειψε να προσθέσει με χιουμοριστική διάθεση ότι «αν καταφέρουμε να τον εκνευρίσουμε ξανά, ακόμα καλύτερα!», δείχνοντας ότι είναι πρόθυμος να συνεχίσει την ιδιότυπη αυτή αντιπαράθεση, εφόσον αυτή αποφέρει οφέλη στην εταιρεία του.

Με πληροφορίες από: Topontiki