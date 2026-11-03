Το Επιμελητήριο Λέσβου ζητά ακτοπλοϊκό σχεδιασμό με τη Χίο λόγω αναστολής λειτουργίας του αεροδρομίου

Το Επιμελητήριο Λέσβου απέστειλε επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ζητώντας την άμεση ένταξη της Λέσβου στον έκτακτο συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται επιτακτική ενόψει της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Η επιστολή-παρέμβαση κοινοποιήθηκε ενόψει της ευρείας σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για αύριο, 4 Νοεμβρίου, στην Αθήνα.

Οι επιπτώσεις της αναστολής λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου

Το Επιμελητήριο Λέσβου υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου επηρεάζει άμεσα την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο και τον τουρισμό των νησιών. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για την καθημερινότητα των κατοίκων τόσο της Λέσβου όσο και της Χίου, καθώς η διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων δημιουργεί ένα κενό στις μετακινήσεις και την τροφοδοσία.

Η ανάγκη για άμεσες λύσεις καθίσταται επιτακτική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν από αυτή την προσωρινή κατάσταση. Το Επιμελητήριο τονίζει ότι η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού μπορεί να οδηγήσει σε συγκοινωνιακή απομόνωση των νησιών, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Πρόταση για κοινό ακτοπλοϊκό άξονα

Στο πλαίσιο των προτάσεων του, το Επιμελητήριο Λέσβου εισηγείται τη δημιουργία ενός κοινού ακτοπλοϊκού άξονα, ο οποίος θα έχει ως ενδιάμεσο συγκοινωνιακό κόμβο τη Μυτιλήνη. Στόχος αυτής της πρότασης είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων της Χίου στο αεροδρόμιο της Λέσβου.

Για να επιτευχθεί αυτό, ζητείται η υλοποίηση άμεσων και συντονισμένων ανταποκρίσεων μεταξύ των ακτοπλοϊκών δρομολογίων και των αεροπορικών πτήσεων. Αυτό θα επιτρέψει στους ταξιδιώτες από τη Χίο να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης για τις μετακινήσεις τους από και προς την Αθήνα, μειώνοντας τις επιπτώσεις από την αναστολή λειτουργίας του δικού τους αεροδρομίου.

Ενίσχυση και συντονισμός ακτοπλοϊκών δρομολογίων

Ειδικότερα, η επιστολή του Επιμελητηρίου ζητά την άμεση ένταξη της γραμμής Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς και αντίστροφα στον έκτακτο συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Προτείνεται η δρομολόγηση επαρκών και τακτικών δρομολογίων, με στόχο την καθημερινή εξυπηρέτηση τόσο των επιβατών όσο και της μεταφοράς εμπορευμάτων, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των αγαθών και την κάλυψη των αναγκών των νησιών.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο προτείνει τον πλήρη συντονισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων με τις αεροπορικές πτήσεις από και προς την Αθήνα, μέσω του αεροδρομίου της Μυτιλήνης. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποφυγή πολύωρων αναμονών και αναγκαστικών διανυκτερεύσεων για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από τη Χίο. Επιπλέον, ζητείται η δρομολόγηση ταχύτερων πλοίων, όπως ταχύπλοων ή ταχύτερων συμβατικών, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, για την αποτελεσματικότερη μεταφορά.

Ειδική μέριμνα για τροφοδοσία και επείγουσες ανάγκες

Τέλος, το Επιμελητήριο Λέσβου επισημαίνει την ανάγκη για ειδική μέριμνα όσον αφορά την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς των νησιών. Η διασφάλιση της συνεχούς ροής εμπορευμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, αποτρέποντας ελλείψεις και αυξήσεις τιμών.

Επιπροσθέτως, τονίζεται η σημασία της κάλυψης επειγουσών μεταφορικών αναγκών, καθώς και των αεροδιακομιδών ασθενών. Η δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς μεταφοράς σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αποτελεί βασική προτεραιότητα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παροχή επαρκών υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους των νησιών που επηρεάζονται από την αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου.

Αντιμετώπιση Λέσβου και Χίου ως ενιαίο σύνολο

Στην επιστολή του, το Επιμελητήριο υπογραμμίζει με έμφαση ότι η Λέσβος και η Χίος πρέπει να αντιμετωπιστούν από την κυβέρνηση ως ένα ενιαίο συγκοινωνιακό σύνολο. Αυτή η προσέγγιση κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου.

Η λογική των αποσπασματικών παρεμβάσεων θεωρείται ανεπαρκής και μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα. Αντιθέτως, ένας συνεκτικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και των δύο νησιών ως αλληλένδετων περιοχών, είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί ο κίνδυνος της συγκοινωνιακής απομόνωσης και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της καθημερινότητας και της οικονομίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki