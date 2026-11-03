Ο Moody's δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες

Ισχυρά «μαξιλάρια ασφαλείας» διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s. Οι τράπεζες Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, CrediaBank και Optima Bank κρίνονται ικανές να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους, με τον οίκο να εκτιμά ότι δεν υπάρχει λόγος αλλαγής των πιστωτικών τους προφίλ σε αυτή τη φάση.

Η αξιολόγηση του Moody's για τους κινδύνους

Ο Moody’s υπογραμμίζει ότι οι τέσσερις αναδυόμενοι κίνδυνοι, στους οποίους αναφέρθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος στην πρόσφατη Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, είναι διαχειρίσιμοι. Αυτή η εκτίμηση παρέχει μια ψήφο εμπιστοσύνης στην ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έναντι πιθανών πιέσεων.

Ωστόσο, ο οίκος επισημαίνει ότι ένα ενδεχόμενο εξωτερικό σοκ, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα έθετε σε δοκιμασία τις ελληνικές τράπεζες. Η επίδραση αυτών των κινδύνων θα εξαρτηθεί από την έντασή τους, με μια απότομη αύξηση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ειδικά σε συνδυασμό με ένα εξωτερικό σοκ, να δοκιμάζει τα «μαξιλάρια ασφαλείας» των τραπεζών.

Η ισχυρή θέση των ελληνικών τραπεζών

Στην ανάλυσή του, ο Moody’s αναφέρει ότι η ισχυρή κερδοφορία, η κεφαλαιακή επάρκεια και η άφθονη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών σημαίνουν ότι διαθέτουν σημαντική ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνιστούν τα βασικά «μαξιλάρια ασφαλείας» που επιτρέπουν στις τράπεζες να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην έκθεσή της, είχε σημειώσει τη συνέχιση της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών κατά το α’ εξάμηνο του 2026, ενώ είχε αναφερθεί και στους τέσσερις αναδυόμενους κινδύνους. Ο Moody’s, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, αξιολογεί την ικανότητα των τραπεζών να ανταποκριθούν.

Επιδόσεις και δείκτες του α’ εξαμήνου 2026

Ο οίκος Moody’s παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών κατά το α’ εξάμηνο του 2026. Οι τράπεζες κατέγραψαν απόδοση ενεργητικού 1,3% και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12,1%. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα ήταν σημαντικά χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, φτάνοντας το 37,8% έναντι 54,6% αντίστοιχα.

Παράλληλα, ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης τους (CET1) σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε περίπου 14,8% τον Ιούνιο του 2026. Συγκριτικά, ο μέσος όρος για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (SSM) ήταν 16%.

Η ποιότητα ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών κρίθηκε ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) να βρίσκεται στο 3,4% τον Ιούνιο του 2026. Επιπλέον, η ρευστότητά τους παρέμεινε σε καλό επίπεδο, με τις τράπεζες να αναφέρουν δείκτη δανείων προς καταθέσεις 63,5%, τιμή που είναι περίπου 40 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο των τραπεζών της ΕΕ.

Συμπεράσματα του οίκου για την ανθεκτικότητα

Από τα παραπάνω στοιχεία, ο οίκος Moody’s καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε καλή θέση να απορροφήσουν πιθανές πτωτικές πιέσεις στα πιστωτικά τους προφίλ. Η συνολική εικόνα υποδηλώνει μια σταθερή και ανθεκτική δομή.

Ωστόσο, ο οίκος επαναλαμβάνει ότι οι τέσσερις τομείς αναδυόμενων κινδύνων που εντοπίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις τους, σε περίπτωση που αυτοί οι κίνδυνοι εκδηλωθούν με έντονο τρόπο. Η προσοχή παραμένει στραμμένη στην εξέλιξη των εξωτερικών συνθηκών και στην ένταση των πιθανών σοκ.

Με πληροφορίες από: Newsit