Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναβάλλει φορολογική μεταρρύθμιση μετά από πιέσεις της Premier League

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησε στην αναβολή της επιβολής ενός πρόσθετου φόρου, ο οποίος αφορά τα δικαιώματα εμπορικής αξιοποίησης της εικόνας των ποδοσφαιριστών. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από πιέσεις που άσκησαν η Premier League και η Women's Super League. Αρχικά, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει μία σειρά από φορολογικά μέτρα, δείχνοντας αποφασισμένη να τα εφαρμόσει άμεσα.

Η αρχική ανακοίνωση και η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε παρουσιάσει μία σειρά από φορολογικά μέτρα, με την πρόθεση να τα εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση. Μεταξύ αυτών των μεταρρυθμίσεων, υπήρχε και μία που αφορούσε τα δικαιώματα εμπορικής αξιοποίησης της εικόνας των ποδοσφαιριστών, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα εισοδήματα που προκύπτουν από τα δικαιώματα εικόνας όλων των ατόμων θα αντιμετωπίζονταν φορολογικά ως εισόδημα από εξαρτημένη εργασία. Το μέτρο αυτό εστίαζε κυρίως στις περιπτώσεις των ακριβοπληρωμένων και διάσημων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Αγγλίας.

Οι πιέσεις από την Premier League και τη Women's Super League

Η κορυφαία ποδοσφαιρική λίγκα της Αγγλίας, η Premier League, αντέδρασε άμεσα στην προοπτική εφαρμογής του νέου νόμου. Ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα είχε «σημαντικές επιπτώσεις στις ήδη ισχύουσες συμβάσεις των ποδοσφαιριστών και στις εμπορικές συμφωνίες». Αυτές οι συμφωνίες, όπως τονίστηκε, αποτελούν έναν βασικό πυλώνα της ανταγωνιστικής ισχύος του πρωταθλήματος.

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην Premier League. Η Women's Super League άσκησε επίσης πιέσεις, καθώς η εφαρμογή του μέτρου θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για τους συλλόγους τους. Η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αντιδράσεις, αποφάσισε να επανεξετάσει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Η αναβολή της εφαρμογής του μέτρου

Ως αποτέλεσμα των ασκηθέντων πιέσεων, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναγκάστηκε να εξασφαλίσει αναβολή στην εφαρμογή του νέου νόμου. Σύμφωνα με τον πρώτο κρατικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η εφαρμογή του μέτρου αναβάλλεται πλέον κατά ένα έτος. Το ζήτημα αναμένεται να επανεξεταστεί του χρόνου.

Για πολλούς κορυφαίους ποδοσφαιριστές, τα έσοδα από τα δικαιώματα εμπορικής αξιοποίησης της εικόνας τους αποτελούν μία σημαντική συμπληρωματική πηγή εισοδήματος. Η φορολόγηση αυτών των εσόδων ως εξαρτημένη εργασία θα είχε άμεσες οικονομικές επιπτώσεις για τους ίδιους και τις ομάδες τους.

Σημαντικά συμβόλαια και η ιδιαιτερότητα των γυναικών ποδοσφαιριστών

Η σημασία των δικαιωμάτων εικόνας γίνεται εμφανής μέσα από παραδείγματα κορυφαίων αθλητών. Ο επιθετικός Έρλινγκ Χάαλαντ, για παράδειγμα, φέρεται να έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία Nike, αξίας 200 εκατομμυρίων λιρών (που αντιστοιχούν σε 267 εκατομμύρια δολάρια) για διάστημα δέκα ετών. Αντίστοιχα, η αρχηγός της εθνικής ομάδας γυναικών της Αγγλίας, Λία Γουίλιαμσον, έχει εμπορικές συμφωνίες με τους οίκους Gucci και Burberry.

Η αναβολή της εφαρμογής του επιπρόσθετου φόρου ήταν ιδιαίτερα σημαντική και για τις γυναίκες ποδοσφαιρίστριες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών αποδοχών τους προέρχεται από χορηγίες και δικαιώματα εικόνας, και όχι τόσο από το συμβόλαιο που έχουν με την ομάδα τους. Αυτή η ιδιαιτερότητα καθιστά το θέμα των δικαιωμάτων εικόνας ακόμα πιο κρίσιμο για την οικονομική τους κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Athletiko