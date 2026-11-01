Ο ΟΠΕΚ+ διατηρεί αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο

Επτά βασικά μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του, γνωστού ως ΟΠΕΚ+, κατέληξαν σε συμφωνία για τη διατήρηση αμετάβλητων των στόχων παραγωγής πετρελαίου για τον μήνα Δεκέμβριο. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από διαδικτυακή συνεδρίαση των εκπροσώπων τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις επικρατούσες προσδοκίες στην αγορά, οι οποίες κάνουν λόγο για απουσία περαιτέρω προσαρμογών στην πολιτική παραγωγής πετρελαίου του Οργανισμού, τουλάχιστον μέχρι το έτος 2027. Αυτό σηματοδοτεί μια περίοδο σταθερότητας στους στόχους παραγωγής για τους επόμενους μήνες.

Οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη

Ο ΟΠΕΚ+ αποτελείται από τον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και τους συμμάχους του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ρωσία. Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, στις 31 Οκτωβρίου 2026, συμμετείχαν εκπρόσωποι από σημαντικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, στην διαδικτυακή συνάντηση έλαβαν μέρος η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν και το Ομάν. Αυτές οι χώρες αποτελούν βασικούς παράγοντες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και οι αποφάσεις τους έχουν σημαντική επίδραση.

Το πλαίσιο της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση των μελών του ΟΠΕΚ+ έλαβε χώρα σε μια περίοδο όπου τα κράτη του Κόλπου καταγράφουν αύξηση στις εξαγωγές τους. Οι εξαγωγές αυτές είχαν προηγουμένως διαταραχθεί για αρκετούς μήνες, λόγω του πολέμου με το Ιράν, επηρεάζοντας την ομαλή ροή του πετρελαίου.

Παρά την αύξηση των εξαγωγών, διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα από αυτά τα κράτη εξακολουθούν να αντλούν ποσότητες πετρελαίου που είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους καθορισμένους στόχους παραγωγής τους. Οι διαταραχές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς του Κόλπου σε επίπεδα παραγωγής χαμηλότερα από τις ποσοστώσεις τους.

Προηγούμενες περικοπές και μελλοντικές ποσοστώσεις

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ΟΠΕΚ+ ολοκλήρωσε τη σταδιακή άρση περικοπών στην προσφορά πετρελαίου, οι οποίες ανέρχονταν σε 1,65 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτές οι περικοπές είχαν συμφωνηθεί αρχικά μέσα στο 2023, ως μέρος της στρατηγικής του Οργανισμού για τη διαχείριση της αγοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΠΕΚ+ είχε ήδη αποφασίσει τον Ιούλιο ότι δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές στους στόχους του κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η προσοχή του Οργανισμού στρέφεται πλέον στις διαπραγματεύσεις που αφορούν τις ποσοστώσεις παραγωγής για το έτος 2027, σηματοδοτώντας μια μακροπρόθεσμη προοπτική.

Διατήρηση περικοπών και αξιολόγηση παραγωγικής ικανότητας

Ο οργανισμός διατηρεί ακόμη έναν γύρο περικοπών στην παραγωγή, ο οποίος ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτές οι περικοπές αφορούν την πλειονότητα των μελών του ΟΠΕΚ+ και η ισχύς τους εκτείνεται έως το τέλος του 2026, επηρεάζοντας σημαντικά την παγκόσμια προσφορά.

Πηγές αναφέρουν ότι ο ΟΠΕΚ+ έχει ως στόχο να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της παραγωγικής ικανότητας των μελών του κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Αυτή η αξιολόγηση είναι κρίσιμη, καθώς θα προηγηθεί του καθορισμού των τιμών αναφοράς για το 2027.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από αυτή την αξιολόγηση θα είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση των μελλοντικών ποσοστώσεων παραγωγής. Επιπλέον, θα διαμορφώσουν τα σχέδια του Οργανισμού για τη σταδιακή άρση των υφιστάμενων περιορισμών στην παραγωγή, καθορίζοντας την πορεία της αγοράς πετρελαίου για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Newsit