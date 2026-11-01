Διπλή ενίσχυση για τους συνταξιούχους: Ποιοι παίρνουν 400 ευρώ και ποιοι θα δουν αυξήσεις

Διπλή ενίσχυση των εισοδημάτων τους αναμένεται να λάβουν εκατομμύρια συνταξιούχοι μέσα στο επόμενο δίμηνο. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο θα καταβληθεί η αυξημένη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσουν οι αυξήσεις στις συντάξεις που αφορούν το έτος 2027. Οι δύο αυτές παρεμβάσεις έχουν ως στόχο τη στήριξη των εισοδημάτων των συνταξιούχων και αποτυπώνονται στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Ενίσχυση 400 ευρώ τον Νοέμβριο

Η πρώτη από τις δύο παρεμβάσεις αφορά την αύξηση της ετήσιας μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία διαμορφώνεται πλέον στα 400 ευρώ από τα 300 ευρώ που ήταν προηγουμένως. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί καθαρό στους δικαιούχους μέσα στον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις, φέτος στους δικαιούχους περιλαμβάνονται το σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, καθώς και συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας. Επιπλέον, την ενίσχυση θα λάβουν άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Ο αριθμός των δικαιούχων διευρύνεται σημαντικά φέτος, καθώς 270.000 επιπλέον συνταξιούχοι και άλλοι δικαιούχοι θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται στα 2,2 εκατομμύρια. Το δημοσιονομικό κόστος αυτής της παρέμβασης υπολογίζεται στα 879 εκατομμύρια ευρώ.

Αυξήσεις στις συντάξεις από τον Δεκέμβριο

Το δεύτερο κύμα ενίσχυσης των εισοδημάτων αφορά τις αυξήσεις των συντάξεων για το 2027. Οι αυξήσεις αυτές θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο, μαζί με τις συντάξεις του Ιανουαρίου, και αναμένεται να καλύψουν περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Με βάση τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, η αύξηση υπολογίζεται σε ποσοστό 2,8%. Η αναπροσαρμογή αυτή θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 και επηρεάζει επτά κατηγορίες συνταξιοδοτικών παροχών και ορίων.

Μεταξύ των κατηγοριών που επηρεάζονται είναι οι κύριες συντάξεις, η εθνική σύνταξη, οι συντάξεις χηρείας, καθώς και οι συντάξεις των (πρώην) ΟΓΑ. Το δημοσιονομικό κόστος για την αναπροσαρμογή των συντάξεων ανέρχεται στα 807 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικό δημοσιονομικό κόστος

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις, δηλαδή η αυξημένη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ και οι αυξήσεις στις συντάξεις για το 2027, έχουν ένα συνολικό δημοσιονομικό κόστος που προσεγγίζει τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αποτυπώνεται στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για στήριξη των εισοδημάτων των συνταξιούχων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr