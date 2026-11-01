Αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος τον Νοέμβριο: Πώς επηρεάζονται τα πράσινα τιμολόγια

Νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά τον Νοέμβριο, καθώς η εκτόξευση της τιμής του φυσικού αερίου και το συνεχές ράλι στη χονδρική αγορά ενέργειας προμηνύουν ανατιμήσεις στα τιμολόγια των παρόχων. Οι νέες χρεώσεις για τον Νοέμβριο ανακοινώνονται σήμερα, Κυριακή, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να συγκλίνουν στο ότι οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις αναμένονται στα πράσινα τιμολόγια.

Η άνοδος του φυσικού αερίου

Ο Νοέμβριος ξεκινά με το φυσικό αέριο να διαμορφώνεται περίπου στα 104 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτή η τιμή καταγράφει μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 271% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται σε υψηλό τετραετίας.

Η άνοδος αυτή συμπαρασύρει και το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό συμβαίνει διότι σημαντικό μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από μονάδες που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως καύσιμο.

Πίεση στη χονδρική αγορά ρεύματος

Η πορεία της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ενδεικτική της πίεσης που δέχεται η αγορά. Τον Οκτώβριο, η χονδρική τιμή διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 197 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτό συγκρίνεται με 156 ευρώ τον Σεπτέμβριο και 133 ευρώ τον Αύγουστο.

Αυτά τα στοιχεία μεταφράζονται σε μηνιαία αύξηση 26%, ενώ σε ετήσια βάση, η άνοδος αγγίζει το 75%.

Επιβαρύνσεις στα τιμολόγια λιανικής

Οι συγκεκριμένες αυξήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα για τα τιμολόγια λιανικής. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τουλάχιστον ένα μέρος της επιβάρυνσης θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως τα πράσινα τιμολόγια, στα οποία αναμένονται οι μεγαλύτερες αναπροσαρμογές. Οι αναπροσαρμογές αυτές θα εξαρτηθούν από την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει κάθε πάροχος.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο, οι χαμηλότερες χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ξεκινούσαν από περίπου 14,75 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αντίστοιχα, στα σταθερά μπλε τιμολόγια υπήρχαν προσφορές που ξεκινούσαν από περίπου 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr