Η VitaFree είδε πτώση 53% στις πωλήσεις μετά την έκρηξη στη Βιολάντα

Σημαντική πτώση άνω του 50% καταγράφει ο κύκλος εργασιών της VitaFree, της εταιρείας που ανήκει στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη και ελέγχει την μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα. Η μείωση αυτή έρχεται μετά την θανατηφόρα έκρηξη που συνέβη στις 26 Ιανουαρίου 2026 στο κεντρικό εργοστάσιο του ομίλου Βιολάντα στα Τρίκαλα. Παρόλο που το εργοστάσιο της VitaFree, το οποίο βρίσκεται επίσης στα Τρίκαλα, δεν επλήγη άμεσα από το συμβάν, η λειτουργία του διακόπηκε προσωρινά για την διενέργεια απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας.

Επιπτώσεις στην παραγωγική δραστηριότητα

Η VitaFree, η οποία στήριξε την παραγωγική δραστηριότητα της Βιολάντα μετά το τραγικό συμβάν, δεν υπέστη άμεσες ζημιές όπως η Βιολάντα, για την οποία η πρώτη επίσημη εκτίμηση κάνει λόγο για ζημιά ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της VitaFree κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία της μονάδας.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την επανεκκίνηση, η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας αποκαταστάθηκε σταδιακά. Η διοίκηση της VitaFree, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον Στέφανο Τζιωρτζιώτη στη θέση του αντιπροέδρου, παρακολουθεί στενά την πορεία της εταιρείας.

Η οικονομική εικόνα της VitaFree

Τα επίσημα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην οικονομική έκθεση της VitaFree δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εμφανίζεται μειωμένος κατά περίπου 53% μέχρι σήμερα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτή η σημαντική πτώση αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις της προσωρινής διακοπής και της γενικότερης αναστάτωσης που προκλήθηκε από το συμβάν.

Πριν από το συμβάν, η οικονομική πορεία της VitaFree ήταν ανοδική. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025 ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από τα 7,15 εκατομμύρια ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Ωστόσο, τα μεικτά κέρδη της εταιρείας έφθασαν τα 1,1 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 304.045,57 ευρώ, από 828.635,55 ευρώ αντίστοιχα, δείχνοντας ήδη μια μείωση πριν την έκρηξη.

Οι εκτιμήσεις για το μέλλον

Παρά τις τρέχουσες προκλήσεις, η διοίκηση της VitaFree διατηρεί μια αισιόδοξη προοπτική για το επόμενο έτος. Για το 2027, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα ανέλθει σε περίπου 85% των επιπέδων που ίσχυαν πριν από το θανατηφόρο συμβάν. Αυτή η εκτίμηση υποδηλώνει μια σταδιακή ανάκαμψη και επιστροφή σε πιο ομαλούς ρυθμούς λειτουργίας.

Η διοίκηση αναμένει περαιτέρω ομαλοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας στη συνέχεια, καθώς οι διαδικασίες παραγωγής σταθεροποιούνται πλήρως και οι συνθήκες της αγοράς προσαρμόζονται. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην πλήρη αποκατάσταση της δυναμικής της VitaFree και στην επιστροφή της σε τροχιά ανάπτυξης μετά την περίοδο των αναταράξεων.

Το συμβάν στη Βιολάντα

Η θανατηφόρα έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου 2026 στο κεντρικό εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα αποτέλεσε ένα τραγικό γεγονός με σοβαρές συνέπειες. Η Βιολάντα, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Τζιωρτζιώτη, υπέστη άμεσα τις επιπτώσεις του συμβάντος.

Οι πρώτες επίσημες εκτιμήσεις για τη Βιολάντα κάνουν λόγο για ζημιά που ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός αυτό επηρέασε όχι μόνο την άμεσα πληγείσα εταιρεία, αλλά και τις συνδεδεμένες δραστηριότητες, όπως αυτή της VitaFree, η οποία κλήθηκε να στηρίξει την παραγωγική αλυσίδα εν μέσω των έκτακτων συνθηκών.

Με πληροφορίες από: Newsit