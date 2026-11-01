Το νέο νυχτερινό τιμολόγιο του ΔΕΔΔΗΕ σε εφαρμογή από σήμερα

Από σήμερα, Κυριακή, τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, που παλαιότερα ήταν γνωστό ως «νυχτερινό» τιμολόγιο. Η ανακοίνωση για την έναρξη ισχύος του νέου ωραρίου έγινε από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το συγκεκριμένο χειμερινό ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προσφέροντας μειωμένες χρεώσεις στους καταναλωτές.

Έναρξη και διάρκεια του νέου ωραρίου

Από σήμερα, Κυριακή, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το χειμερινό ωράριο για τη διζωνική μειωμένη τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, ένα σύστημα που είναι ευρέως γνωστό και ως το πρώην «νυχτερινό» τιμολόγιο. Η σχετική ανακοίνωση, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες αυτής της αλλαγής, εκδόθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, ενημερώνοντας τους καταναλωτές για τις νέες ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ.

Το συγκεκριμένο χειμερινό ωράριο έχει καθορισμένη διάρκεια εφαρμογής, προσφέροντας σταθερότητα στους καταναλωτές όσον αφορά τις μειωμένες χρεώσεις. Συγκεκριμένα, η ισχύς του θα διαρκέσει για μια περίοδο που εκτείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου του έτους 2027, παρέχοντας ένα σαφές χρονικό πλαίσιο για την εκμετάλλευση των ευνοϊκότερων τιμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι καθορισμένες ζώνες μειωμένης τιμολόγησης

Το νέο χειμερινό ωράριο, όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, περιλαμβάνει δύο διακριτές ζώνες κατά τις οποίες οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από μειωμένες τιμές στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η διζωνική προσέγγιση επιτρέπει την καλύτερη κατανομή της κατανάλωσης και την προσαρμογή στις ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η πρώτη ζώνη μειωμένης τιμολόγησης είναι η μεσημβρινή, η οποία έχει οριστεί να ισχύει από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 15:00 το απόγευμα. Η δεύτερη ζώνη, η νυχτερινή, ξεκινάει τις πρώτες πρωινές ώρες, συγκεκριμένα από τις 02:00, και ολοκληρώνεται στις 05:00 το πρωί. Αυτές οι ώρες είναι καθορισμένες για την εφαρμογή των μειωμένων χρεώσεων.

Το ιστορικό του διζωνικού συστήματος

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τις μεσημβρινές όσο και τις νυχτερινές ζώνες που περιγράφονται, δεν είναι ένα καινούργιο μέτρο. Η αρχική του εφαρμογή και λειτουργία ξεκίνησε σε προγενέστερη ημερομηνία, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η έναρξη της εφαρμογής του διζωνικού αυτού συστήματος πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του έτους 2025. Από τότε, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους, εκμεταλλευόμενοι τις διαφορετικές χρεώσεις που ισχύουν ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή της νύχτας.

Ο στόχος της μειωμένης τιμολόγησης για τους καταναλωτές

Ο πρωταρχικός στόχος πίσω από την καθιέρωση και τη συνεχή εφαρμογή του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα σε πιο οικονομικές τιμές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παροχής συγκεκριμένων χρονικών περιόδων κατά τις οποίες η χρέωση ανά κιλοβατώρα είναι χαμηλότερη.

Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η ευκαιρία στους χρήστες να προγραμματίζουν τη χρήση των ηλεκτρικών τους συσκευών, ειδικά εκείνων που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια, κατά τις ώρες που το ρεύμα είναι φθηνότερο. Αυτή η ευελιξία αποσκοπεί στην ελάφρυνση του κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας παράλληλα την πιο ορθολογική διαχείριση της ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Enikos