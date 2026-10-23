Η capa παρουσίασε νέο κώδικα δεοντολογίας και ψηφιακή πλατφόρμα για τη βιωσιμότητα

Δύο σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες επικεντρώνονται στη διαφάνεια, την επαγγελματική δεοντολογία και την καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων βιωσιμότητας, παρουσίασε η CAPA – Ένωση Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων. Οι κινήσεις αυτές έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τον θεσμικό ρόλο των στελεχών που διαχειρίζονται τις σχέσεις των επιχειρήσεων με την κοινωνία, τους θεσμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός κοινού Κώδικα Δεοντολογίας για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και τη δημιουργία του CAPAWiki – Sustainability Explained, ενός ψηφιακού εργαλείου που συγκεντρώνει και εξηγεί βασικές έννοιες της βιωσιμότητας.

Η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και οι νέες απαιτήσεις

Οι δύο πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «True North», στην οποία παρευρέθηκαν περισσότερα από 120 στελέχη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις που αφορούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις τους.

Η CAPA, μέσω αυτών των ενεργειών, επιδιώκει να θωρακίσει και να αναβαθμίσει τον ρόλο των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις Εταιρικές Υποθέσεις, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και να ενισχύσουν την αξιοπιστία του επαγγέλματος.

Ο νέος κώδικας δεοντολογίας για τους επαγγελματίες

Η πρώτη από τις δύο πρωτοβουλίες αφορά τη θέσπιση ενός Κώδικα Δεοντολογίας, με κύριο στόχο τη διαμόρφωση κοινών επαγγελματικών κανόνων και αρχών για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο των Εταιρικών Υποθέσεων. Αυτή η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα στελέχη των Εταιρικών Υποθέσεων συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση ζητημάτων που επηρεάζουν τη δημόσια εικόνα, την εταιρική φήμη, τις σχέσεις με τους θεσμούς και την επικοινωνία με διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Η επικεφαλής της σχετικής Ομάδας Εργασίας, Ελίνα Κωνσταντίνου, η οποία ανέλαβε την παρουσίαση του Κώδικα, τόνισε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η καταγραφή ενός συνόλου κανόνων. Αντιθέτως, ο στόχος είναι η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αξιών, το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του επαγγέλματος στο σύνολό του.

Το χρονοδιάγραμμα του κώδικα και οι συντελεστές

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, το πλήρες κείμενο αναμένεται να αποσταλεί στα μέλη της Ένωσης την 1η Νοεμβρίου 2026. Μετά την αποστολή, θα ακολουθήσει μια περίοδος διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Φεβρουαρίου 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Η τελική επικύρωση του Κώδικα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση της CAPA.

Στην επεξεργασία του Κώδικα συμμετείχε μια ομάδα στελεχών, αποτελούμενη από τις Άννα Ζηλάκου, Μάρθα Κεσίσογλου, Ελένη Ράπτη, Χρύσα Σπυροπούλου, Σοφία Τατά και Κατερίνα Φραγκιουδάκη. Η ομάδα συνεργάστηκε στενά με τον Πάκη Παπαδημητρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CAPA, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαμόρφωση των αρχών και των κανόνων.

Η συμβολή του καθηγητή θεοδόση τάσιου και το capawiki

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του ομότιμου καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ακαδημαϊκού Θεοδόση Τάσιου. Ο καθηγητής συνέταξε ειδικά για την εκδήλωση μία ομιλία με τίτλο «Το Αν-Ήθος παράγει Φτώχεια», υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της ύπαρξης κοινών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς. Χαρακτήρισε τον Κώδικα Δεοντολογίας ως ένα ουσιαστικό εργαλείο ατομικής και συλλογικής προστασίας για τα μέλη ενός επαγγελματικού συλλόγου, τονίζοντας την ανάγκη για ηθική και συνέπεια στον επαγγελματικό χώρο.

Παράλληλα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, η CAPA παρουσίασε και το CAPAWiki – Sustainability Explained. Πρόκειται για ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να συγκεντρώνει και να εξηγεί με σαφήνεια βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Αυτή η πλατφόρμα αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών, ενισχύοντας την κατανόηση των σύγχρονων απαιτήσεων στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki