Η GAC AION τιμήθηκε με βραβείο για το λανσάρισμα στην Ελλάδα

Ο επίσημος εισαγωγέας και διανομέας της GAC AION στην Ελλάδα, μέλος του Ομίλου Inchcape Hellas, τιμήθηκε με το «Retail Excellence Award» στην πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση εισαγωγέων και διανομέων της GAC International. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026 στο Παρίσι, όπου αναγνωρίστηκε η επιτυχημένη οργάνωση του λανσαρίσματος της μάρκας στην ελληνική αγορά και η ανάπτυξη της παρουσίας της. Το βραβείο αυτό παραδόθηκε πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας της GAC AION στη χώρα μας.

Η βράβευση και η αναγνώριση στην ευρωπαϊκή συνάντηση

Η ελληνική εισαγωγική εταιρεία, ως επίσημος διανομέας της GAC AION, έλαβε το «Retail Excellence Award» σε μια σημαντική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο Παρίσι. Στις 13 Οκτωβρίου 2026, στην πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση εισαγωγέων και διανομέων της GAC International, το βραβείο παρέλαβε ο κ. Hermann Riedl, Πρόεδρος και Managing Director της Inchcape Hellas. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την άριστη οργάνωση του λανσαρίσματος της GAC AION στην ελληνική αγορά και την επιτυχημένη ανάπτυξη της παρουσίας της στο διάστημα που ακολούθησε. Η βράβευση ήρθε σε λιγότερο από έναν χρόνο από την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας της μάρκας στην Ελλάδα.

Η πορεία της GAC AION στην ελληνική αγορά

Η AION ξεκίνησε την πορεία της στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025, εισάγοντας αρχικά το αμιγώς ηλεκτρικό SUV μοντέλο της, το AION V. Τον Μάιο του 2026, η γκάμα εμπλουτίστηκε με την προσθήκη του ηλεκτρικού hatchback AION UT. Παράλληλα, η ελληνική εισαγωγική εταιρεία προχώρησε στην ανάπτυξη ενός δικτύου πωλήσεων και υποστήριξης, ενώ υλοποίησε και ενέργειες για τη γνωριμία του κοινού με τα μοντέλα, μέσω δοκιμών οδήγησης.

Τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών μοντέλων

Το AION V προσφέρει αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών WLTP. Αντίστοιχα, το AION UT διαθέτει αυτονομία που φτάνει τα 430 χιλιόμετρα, επίσης κατά WLTP. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, και τα δύο μοντέλα έχουν αξιολογηθεί με πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, επιβεβαιώνοντας τα υψηλά πρότυπα προστασίας.

Η στρατηγική επέκτασης της GAC στην Ευρώπη

Στη συνάντηση του Παρισιού συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της GAC και περίπου 100 εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού δικτύου της. Η διοργάνωση συνέπεσε με την παρουσία της εταιρείας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα του AION UT Cross. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επέκτασής της, η GAC αναφέρεται στην παραγωγή οχημάτων στην Αυστρία μέσω της συνεργασίας με τη Magna Steyr, καθώς και στη διερεύνηση δημιουργίας νέου εργοστασίου στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε υποδομές ανταλλακτικών στο Ρότερνταμ και στην ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης. Στόχος της GAC είναι να ξεπεράσει τα 180 σημεία στην ευρωπαϊκή αγορά έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της και την εξυπηρέτηση των πελατών της σε όλη την ήπειρο.

Νέες υπηρεσίες υποστήριξης με το GAC CARE+

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης τη νέα διεθνή ταυτότητα υπηρεσιών GAC CARE+. Αυτή η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες της. Το GAC CARE+ περιλαμβάνει οδική βοήθεια, υποστήριξη ανταλλακτικών και τεχνική εξυπηρέτηση μετά την αγορά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των κατόχων οχημάτων GAC AION.

Με πληροφορίες από: Gazzetta