Σε συλλήψεις προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (22/10) η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, περνώντας χειροπέδες στον Κωνσταντίνο (Κώστα) Αντάρα, ιδρυτή και επικεφαλής της αλυσίδας Pizza Fan. Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη οκτώ άτομα, τα οποία φέρονται να είναι στελέχη της εταιρείας, λογιστές και προγραμματιστές. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν αφορούν μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι ζημίωσε το Δημόσιο από το 2022 και μετά.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο Κώστας Αντάρας, γνωστός ως ο «Mr. Pizza Fan», βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας για τη φερόμενη απάτη. Οι εννέα συλληφθέντες φέρονται να αποτελούν τον στενό πυρήνα της ομάδας που κατηγορείται για τη μη απόδοση του ΦΠΑ. Η δράση των κατηγορουμένων εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2022, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση περιλάμβανε έρευνες σε οικίες των εμπλεκομένων, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν διαδοχικές εφόδους σε όλο το δίκτυο της εταιρείας. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ελεγχθεί το σύνολο των καταστημάτων της αλυσίδας.

Ο μηχανισμός της απάτης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρεται να είχαν εγκαταστήσει ένα ειδικό λογισμικό στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας, μέσω του οποίου καταχωρούνταν οι παραγγελίες των πελατών. Αυτό το λογισμικό τους επέτρεπε να εμφανίζουν στην Εφορία τζίρο μικρότερο από τον πραγματικό, με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν στο Δημόσιο τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Η λειτουργία του παράνομου λογισμικού φέρεται να ήταν σε γνώση όλων των ιδιοκτητών των καταστημάτων franchise. Η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται στους εργαζομένους περίπου 20 υποκαταστημάτων που βρίσκονταν υπό τον άμεσο έλεγχο του ιδιοκτήτη της αλυσίδας. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων 80 υποκαταστημάτων franchise θα διωχθούν για την υπόθεση, αν και όχι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι έρευνες και οι κατασχέσεις

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του ιδιοκτήτη ένα μικρό, κρυφό δωμάτιο πίσω από ένα έπιπλο, στο οποίο βρέθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πολλά κοσμήματα μεγάλης αξίας, πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, τα καταστήματα της εταιρείας έχουν σταματήσει να δέχονται παραγγελίες. Αυτό ισχύει τόσο για τη δική της πλατφόρμα, όσο και για άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες delivery, αλλά και για τηλεφωνικές παραγγελίες.

Το επιχειρηματικό προφίλ του Κώστα Αντάρα

Η επιχειρηματική διαδρομή του Κώστα Αντάρα στην εστίαση ξεκίνησε το 1996, όταν δημιούργησε μαζί με συνεργάτες του την αλυσίδα πίτσας Pizza Fan. Πριν ασχοληθεί με την εστίαση, είχε εργαστεί στον χώρο του μάρκετινγκ, ιδρύοντας τη διαφημιστική εταιρεία Staff. Στα πρώτα στάδια της καριέρας του, μάλιστα, είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Κοσκωτά.

Ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβριο του 2014 ότι δεν είχε γνώση του χώρου της εστίασης, περιγράφοντας την είσοδό του στον κλάδο ως μια διαρκή διαδικασία δοκιμών και διορθώσεων, με έμφαση στις προτιμήσεις των πελατών. Η εμπειρία του στο μάρκετινγκ αποδείχθηκε καταλυτική για την ανάπτυξη της Pizza Fan. Αξιοποιώντας τις γνώσεις του στην προώθηση και διαφήμιση προϊόντων, ακολούθησε μια επιθετική πολιτική με χαμηλές τιμές, μεγάλες προσφορές, κουπόνια σε εισιτήρια, εκπτώσεις σε λογαριασμούς τηλεφώνων, ακόμη και χορηγίες σε σχολεία, αθλητικούς συλλόγους και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η εταιρεία, στα πρώτα της βήματα, διέθεσε 400.000 πίτσες ώστε το κοινό να γνωρίσει τα προϊόντα της. Επένδυσε επίσης στη διαδραστικότητα με τους πελάτες, ζητώντας τη γνώμη τους μέσω πλατφόρμας, προκειμένου να δημιουργεί προϊόντα και προσφορές στα «μέτρα» τους.

Η πορεία της Pizza Fan

Η επέκταση της Pizza Fan στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στο franchising και στην υποστήριξη των καταστημάτων από την κεντρική εταιρεία. Μέχρι το 2004, η αλυσίδα είχε φτάσει τα 26 εταιρικά καταστήματα. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, το 2005, υιοθέτησε το μοντέλο franchise, με αποτέλεσμα ο αριθμός των καταστημάτων να εκτοξευτεί.

Σε συνέντευξή του τον Φεβρουάριο του 2026, ο Κώστας Αντάρας περιέγραφε την ανάπτυξη ενός συστήματος που καλύπτει την παραγωγή, την παραγγελιοληψία, το μάρκετινγκ και την προώθηση των πωλήσεων. Το δίκτυο έφτασε τα 100 καταστήματα στις 8 Ιουλίου 2025, αριθμός που πλέον έχει υπερβεί, ξεπερνώντας τα 105 καταστήματα τον Φεβρουάριο του 2026, με πάνω από δύο εκατομμύρια ενεργούς πελάτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, η Fanatics Pizza ΕΠΕ, η εταιρεία του Κώστα Αντάρα που διαχειρίζεται το franchise της Pizza Fan, εμφάνισε τζίρο 60,44 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 533.112 ευρώ το 2025.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki