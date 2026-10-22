Η Παπουτσάνης θέτει στόχο κύκλου εργασιών 150 εκατ. ευρώ έως το 2031

Η Παπουτσάνης, μία από τις ηγέτιδες ελληνικές βιομηχανίες στον τομέα των σαπουνιών και υγρών καλλυντικών, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες παραγωγούς στην Ευρώπη, έχει θέσει νέους, φιλόδοξους στόχους για την επόμενη δεκαετία. Συγκεκριμένα, η εταιρεία στοχεύει σε κύκλο εργασιών ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ και αύξηση του EBITDA στο 16% έως το 2031.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από ένα νέο πενταετές αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις και στρατηγικές κινήσεις. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η οργανική ανάπτυξη των βασικών πυλώνων δραστηριότητας, σε συνδυασμό με επιλεκτικές εξαγορές, θα οδηγήσει στην επίτευξη των προκαθορισμένων μεγεθών.

Νέοι στόχοι και αναπτυξιακό σχέδιο

Το νέο πενταετές αναπτυξιακό σχέδιο της Παπουτσάνης εστιάζει κυρίως στην οργανική ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών πυλώνων δραστηριότητας της εταιρείας. Παράλληλα, το πλάνο περιλαμβάνει την αξιοποίηση επιλεκτικών εξαγορών και στρατηγικών ευκαιριών που ενδέχεται να προκύψουν στην αγορά.

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, το αναπτυξιακό πλάνο προβλέπει ετήσιες επενδύσεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ κατά την επόμενη πενταετία. Οι επενδύσεις αυτές έχουν ως βασικό σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση των παραγωγικών υποδομών της εταιρείας, καθώς και την ενίσχυση της αυτοματοποίησης και της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας.

Ενδιάμεσα ορόσημα και ενθαρρυντικά αποτελέσματα

Ως ενδιάμεσο ορόσημο στην πορεία προς τον κύριο στόχο του 2031, η Παπουτσάνης έχει θέσει την επίτευξη κύκλου εργασιών 100 εκατομμυρίων ευρώ το 2027. Αυτό το επίτευγμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό στόχο του 2028, ο οποίος είχε τεθεί στο τριετές πλάνο που παρουσιάστηκε το 2025.

Η αισιοδοξία της διοίκησης ενισχύεται από τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2026. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν τη δυναμική της εταιρείας και την ικανότητά της να προχωρά με ταχείς ρυθμούς προς την επίτευξη των στρατηγικών της επιδιώξεων.

Ισχυρή πορεία και διεθνής παρουσία

Η νέα αναπτυξιακή στόχευση της Παπουτσάνης έρχεται ως συνέχεια μιας ιδιαίτερα ισχυρής πορείας που κατέγραψε η εταιρεία την προηγούμενη δεκαετία, από το 2016 έως το 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Παπουτσάνης σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) της τάξης του 18%.

Η δυναμική αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, με την εταιρεία να εκτιμά αντίστοιχη αύξηση κατά 12,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Παπουτσάνης διατηρεί σήμερα εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 35 χώρες, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνείς πελάτες, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά.

Πυλώνες ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων

Η επίτευξη του στόχου των 150 εκατομμυρίων ευρώ στον κύκλο εργασιών αναμένεται να προέλθει κατά κύριο λόγο από την οργανική ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών πυλώνων δραστηριότητας της Παπουτσάνης. Αυτοί οι πυλώνες περιλαμβάνουν τα επώνυμα προϊόντα της εταιρείας, τα ξενοδοχειακά προϊόντα που διαθέτει, καθώς και τις παραγωγές για τρίτους και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Επιπλέον, σημαντική συνεισφορά αναμένεται και από τον τομέα των ειδικών σαπωνομαζών. Η στρατηγική εστίαση σε αυτούς τους τομείς αναμένεται να προσφέρει πρόσθετη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών κατά την επόμενη πενταετία, οδηγώντας στην επίτευξη των συνολικών οικονομικών στόχων.

Στρατηγικές προτεραιότητες ανά περίοδο

Για την περίοδο έως το 2027, η Παπουτσάνης θέτει ως προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής της λειτουργίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων της, της ενίσχυσης της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και της περαιτέρω ανάπτυξης των ψηφιακών της δυνατοτήτων.

Στη συνέχεια, για την περίοδο 2028-2029, το βάρος θα δοθεί στην επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας σε αγορές προτεραιότητας. Η στρατηγική αυτή θα υλοποιηθεί μέσω της ενίσχυσης των brands της, της δημιουργίας νέων συνεργασιών και της περαιτέρω ανάπτυξης των B2B δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει τη διεύρυνση της παρουσίας των επώνυμων προϊόντων της σε επιλεγμένες κατηγορίες και κανάλια διανομής, με στόχο τη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος και την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit