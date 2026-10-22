Λήγει η προθεσμία για το πόθεν έσχες: Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν και τι πρέπει να προσέξουν

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το έτος 2026 λήγει στις 3 Νοεμβρίου, αφορά δε περίπου 300.000 υπόχρεους. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας pothen.gr, απαιτώντας τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Πριν την οριστικοποίηση, οι υπόχρεοι καλούνται να ελέγξουν σχολαστικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να συμπληρώσουν όσες πληροφορίες δεν έχουν αντληθεί αυτόματα από το σύστημα.

Η προθεσμία και οι βασικές κατηγορίες υπόχρεων

Στις 3 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το έτος 2026, μια υποχρέωση που αφορά ένα ευρύ φάσμα περίπου 300.000 πολιτών. Η υποβολή αυτή είναι κρίσιμη για τη διαφάνεια και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση συγκεκριμένων προσώπων.

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης Πόθεν Έσχες αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, οι οποίες κατέχουν θέσεις ή ιδιότητες τόσο στον δημόσιο και πολιτικό τομέα, όσο και στον δικαστικό και ιδιωτικό τομέα. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθορίζει με σαφήνεια ποιοι είναι αυτοί οι υπόχρεοι, διασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των απαιτούμενων δηλώσεων.

Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής και οι απαιτούμενοι έλεγχοι

Για την υποβολή της δήλωσης, οι υπόχρεοι πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, οι οποίοι εξασφαλίζουν την ταυτοποίηση και την ασφάλεια των δεδομένων.

Μόλις εισέλθουν στην εφαρμογή, οι δηλούντες οφείλουν να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία που έχουν ήδη προσυμπληρωθεί από το σύστημα. Στη συνέχεια, απαιτείται η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών που δεν έχουν αντληθεί αυτόματα, με στόχο την ακριβή αποτύπωση της περιουσιακής τους κατάστασης. Αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για την ορθότητα της δήλωσης.

Ποιοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης Πόθεν Έσχες αφορά ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και λειτουργών από διάφορους τομείς. Μεταξύ των κατηγοριών προσώπων που πρέπει να υποβάλουν δήλωση περιλαμβάνονται τα πολιτικά πρόσωπα, όπως οι βουλευτές, καθώς και οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι κατέχουν δημόσια αξιώματα.

Επιπλέον, στη λίστα των υπόχρεων συγκαταλέγονται οι δικαστικοί λειτουργοί, καθώς και συγκεκριμένα στελέχη που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα. Η υποχρέωση εκτείνεται και στους δημοσιογράφους, όπως και σε εργαζόμενους που κατέχουν προβλεπόμενες θέσεις στα μέσα ενημέρωσης. Ακόμη, στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν τη δήλωση.

Τέλος, η υποχρέωση αφορά και επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα, εφόσον υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου. Όλες αυτές οι κατηγορίες πρέπει να διασφαλίσουν την εμπρόθεσμη και ορθή υποβολή των δηλώσεων τους.

Περιουσιακά στοιχεία προς δήλωση και η ευθύνη για την ακρίβεια

Οι υπόχρεοι έχουν την ευθύνη να ελέγξουν και να δηλώσουν μια σειρά από περιουσιακά στοιχεία. Αυτά περιλαμβάνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις καταθέσεις τους, τα ακίνητα που κατέχουν, καθώς και τα οχήματά τους. Επιπλέον, πρέπει να δηλωθούν τυχόν επενδύσεις, εταιρικές συμμετοχές και οι θυρίδες που διατηρούν.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αυτόματη άντληση ορισμένων στοιχείων από το σύστημα δεν απαλλάσσει τον δηλούντα από την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα της δήλωσης. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τον έλεγχο των προσυμπληρωμένων στοιχείων, διασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματική τους περιουσιακή κατάσταση.

Δυνατότητα διορθώσεων και οι συνέπειες των παραλείψεων

Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Πόθεν Έσχες, παρέχεται στους υπόχρεους η δυνατότητα να προβούν σε διορθώσεις εντός ενός μήνα. Ωστόσο, αυτή η προθεσμία δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παράταση της αρχικής προθεσμίας υποβολής, αλλά ως ένα διάστημα για την διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων που εντοπίστηκαν εκ των υστέρων.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης μπορεί να επιφέρει οικονομικές κυρώσεις, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, σοβαρές παραλείψεις ή η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ενδέχεται να έχουν πρόσθετες και πιο σοβαρές συνέπειες για τους υπόχρεους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μέγιστη προσοχή και ακρίβεια κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Topontiki