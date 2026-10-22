Η Superbet, τρίτος παίκτης στην ελληνική αγορά στοιχηματισμού, ανοίγει την κοινωνική ατζέντα «ΟΛΟΙ SUPER»

Η Superbet, μία εταιρεία με μόλις οκτώ μήνες δραστηριότητας στην Ελλάδα, έχει ήδη εδραιωθεί ως ο τρίτος παίκτης στην αγορά online στοιχημάτων, κατέχοντας μερίδιο περίπου 7%. Παράλληλα με την ανάπτυξή της, η εταιρεία επενδύει ενεργά σε δράσεις για την τοπική κοινωνία, εγκαινιάζοντας την κοινωνική ατζέντα «ΟΛΟΙ SUPER».

Η παρουσία της Superbet στην ελληνική αγορά

Η Superbet έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οκτώ μηνών, να αποκτήσει ένα αξιόλογο μερίδιο της τάξης του 7% στην ελληνική αγορά του online στοιχηματισμού. Η επίδοσή της την κατατάσσει ήδη στην τρίτη θέση μεταξύ των παικτών του κλάδου, σηματοδοτώντας μια δυναμική είσοδο.

Η αξία του online στοιχηματισμού στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το παράνομο στοίχημα φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο συνολικός παράνομος τζόγος στη χώρα αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κοινωνική ατζέντα «ΟΛΟΙ SUPER»

Στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) «ΟΛΟΙ SUPER», ο Γιάννης Καλαμβόκης, General Manager της Superbet Greece, δήλωσε ότι η εταιρεία θεωρεί υποχρέωσή της την επένδυση σε δράσεις για την κοινωνία. Αναφέρθηκε σε ένα αξιόλογο budget που κατευθύνεται προς αυτόν τον σκοπό.

Το ποσό που διατίθεται για ενέργειες στήριξης υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής επένδυσης της Superbet στην ελληνική αγορά. Αυτό συμβαίνει επειδή, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος δραστηριότητας στη χώρα, η εταιρεία δεν έχει ακόμα δημοσιεύσει κέρδη.

Οι δράσεις της εταιρείας επικεντρώνονται στη στήριξη του αθλητισμού, στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Η Superbet δίνει υπόσχεση για σταθερή επένδυση σε συλλόγους και ομάδες που προάγουν τις ίσες ευκαιρίες και το υπεύθυνο παιχνίδι.

Στόχοι ανάπτυξης και ανταγωνισμός

Η Superbet έχει θέσει ως στόχο να γίνει ο νούμερο ένα παίκτης στην ελληνική αγορά, ανεβαίνοντας από την τρέχουσα τρίτη θέση. Ο Γιάννης Καλαμβόκης υπογράμμισε ότι στόχος είναι η εταιρεία, καθώς αναπτύσσεται, να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στην αγορά.

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι έχει να ανταγωνιστεί κολοσσούς, οι οποίοι κατέχουν μερίδιο άνω του 50% της αγοράς. Παρόλα αυτά, η Superbet έχει βάλει ψηλά τον πήχη της ανάπτυξης, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της.

Καινοτομία προϊόντων και αντιμετώπιση του παράνομου στοιχήματος

Ένα από τα προϊόντα που η Superbet προβάλλει ως ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι το SuperSocial. Μέσω αυτής της λειτουργίας, το δελτίο που παίζει ένας χρήστης μπορεί να κοινοποιηθεί για σχόλια, και αναλόγως ο παίκτης απολαμβάνει προνόμια ανταμοιβής.

Ο κ. Καλαμβόκης βλέπει σημαντικά περιθώρια ισχυρής ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα, ένα γεγονός που αποδίδει εν μέρει και στη μεγάλη έκθεση του κοινού στο παράνομο στοίχημα. Εξέφρασε την πρόθεση της εταιρείας για συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της χώρας.

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας στον τομέα του στοιχήματος, καθώς και στην προστασία των ανηλίκων από την έκθεση σε κίνδυνο που αυτή συνεπάγεται.

Το φορολογικό καθεστώς

Στο περιθώριο της χθεσινής παρουσίασης, τέθηκε ερώτηση σχετικά με το καθεστώς φορολογίας των εσόδων από τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Στην Ελλάδα, η Superbet επιβαρύνεται με φόρο επί των ακαθάριστων εσόδων (GGR) της τάξης του 35%.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι μια περαιτέρω αύξηση του φόρου θα αποτελούσε επιβάρυνση για τον κλάδο, χωρίς να αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη θέση αυτή.

Με πληροφορίες από: Newsit