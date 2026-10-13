Το EUIPO αναγνωρίζει το τρισδιάστατο σήμα της Vespa Primavera για τον όμιλο Piaggio

Ο όμιλος Piaggio (PIA.MI) γνωστοποίησε ότι στις 22 Ιουλίου 2026, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ενέκρινε την καταχώριση τρισδιάστατου εμπορικού σήματος για τη μορφή της «Vespa Primavera». Η απόφαση αυτή αποτελεί μια θεμελιώδη αναγνώριση, η οποία ενισχύει τη θέση του ομίλου και του παρέχει ένα πληρέστερο εργαλείο προστασίας της εμβληματικής μορφής της Vespa.

Ευρωπαϊκή αναγνώριση μετά από άλλες χώρες

Η καταχώριση του τρισδιάστατου εμπορικού σήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αναγνωρίσεων που είχαν ήδη εξασφαλιστεί. Συγκεκριμένα, παρόμοιες καταχωρίσεις είχαν γίνει στην Ιταλία τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο τον Νοέμβριο του 2025.

Η απόφαση του EUIPO εδραιώνει πλέον την προστασία της μορφής της Vespa στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεκτείνοντάς την σε όλες τις σχεδιαστικές εξελίξεις που παραμένουν πιστές στον διακριτικό της πυρήνα.

Ο διακριτικός χαρακτήρας της Vespa

Το EUIPO έκανε δεκτή την αίτηση καταχώρισης του τρισδιάστατου εμπορικού σήματος όχι μόνο για τα δίτροχα οχήματα, αλλά και για τα μοντέλα κλίμακας. Η αναγνώριση αυτή βασίστηκε στον διακριτικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει η μορφή της «Vespa Primavera» μέσω της μακροχρόνιας χρήσης της στην αγορά.

Στην αξιολόγησή του, το EUIPO σημείωσε ότι η Vespa αποτελεί ένα μοντέλο σκούτερ που διατίθεται στην αγορά από το 1946. Η φήμη, η αναγνωρισιμότητα και η αντίληψη του συγκεκριμένου μοντέλου από το σχετικό κοινό εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προηγούμενα νομικά προηγούμενα και σχεδιαστικές εξελίξεις

Η θεμελιώδης αυτή αρχή σχετικά με τον διακριτικό χαρακτήρα είχε ήδη διατυπωθεί από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο είχε προηγουμένως αναγνωρίσει τον διακριτικό χαρακτήρα της μορφής της Vespa LX, θέτοντας ένα σημαντικό προηγούμενο.

Ένα κομβικό ζήτημα που διευκρινίστηκε από το EUIPO στην αξιολόγησή του αφορά τις σχεδιαστικές εξελίξεις της γκάμας. Επισημάνθηκε ότι οι μεταβολές στον σχεδιασμό δεν επηρεάζουν την προστασία, καθώς το μοντέλο που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης μπορεί να θεωρηθεί εξέλιξη των προηγούμενων μοντέλων, διατηρώντας τα διακριτικά τους χαρακτηριστικά.

Εμβληματικός χαρακτήρας και παγκόσμια παρουσία

Η απόφαση του EUIPO επιβεβαιώνει τον εμβληματικό χαρακτήρα της μορφής της Vespa. Αναφέρεται ότι η Vespa διατίθεται στην αγορά όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο για περισσότερα από 70 χρόνια.

Αυτή η μακροχρόνια χρήση έχει καταστήσει τη Vespa εμβληματική στον κλάδο της μοτοσυκλέτας. Οι σχετικοί καταναλωτές την αντιλαμβάνονται αμέσως ως ένδειξη συγκεκριμένης επιχειρηματικής προέλευσης. Παρότι ο σχεδιασμός της έχει υποστεί ορισμένες μεταβολές με την πάροδο των ετών, αυτές οι αλλαγές δεν έχουν αλλοιώσει ούτε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ούτε τον διακριτικό της πυρήνα.

Προστασία από παραποίηση και απομίμηση

Με την αναγνώριση αυτή, ο όμιλος Piaggio αποκτά το πληρέστερο εργαλείο προστασίας της εμβληματικής μορφής της Vespa. Στόχος είναι η διαφύλαξη της μοναδικής και αμίμητης σιλουέτας της από κάθε πιθανή απόπειρα παραποίησης ή απομίμησης στην αγορά.

Η απόφαση του EUIPO ενισχύει σημαντικά τη νομική θέση του ομίλου, διασφαλίζοντας ότι η ξεχωριστή ταυτότητα της Vespa θα παραμείνει προστατευμένη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκμετάλλευσης του διακριτικού της σχήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta