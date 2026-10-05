Δανειολήπτης πλήρωνε κανονικά το στεγαστικό, αλλά το fund τον έστειλε σε πλειστηριασμό

Τα «κόκκινα» δάνεια και οι μεταβιβάσεις τους σε funds βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο, καθώς χιλιάδες δανειολήπτες αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τις περιουσίες τους. Παρά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση με στόχο τη ρύθμιση των χρεών, τα οποία επιχειρούν να εισάγουν νέα δεδομένα στη διαδικασία, σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, όπως επισημαίνει η δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια Νεφέλη Σωτηροπούλου.

Η περίπτωση του κ. Κωνσταντίνου και η απειλή πλειστηριασμού

Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του κ. Κωνσταντίνου, ο οποίος το 2007 έλαβε στεγαστικό δάνειο για την αγορά της πρώτης του κατοικίας. Όπως περιγράφει ο ίδιος, το 2021, ένα από τα δάνεια του, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των 60.000 ευρώ, μεταβιβάστηκε σε fund. Ο κ. Κωνσταντίνος συνέχισε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, καταβάλλοντας δόσεις ύψους 360 ευρώ μηνιαίως μέχρι και το 2024.

Παρόλα αυτά, κάποια στιγμή δέχτηκε τηλεφωνικές οχλήσεις, ενημερώθηκε ότι το δάνειό του είχε μείνει κάποιες χιλιάδες ευρώ πίσω και του ζητήθηκε να καταβάλει μια πολύ υψηλή προκαταβολή μέχρι τον Νοέμβριο του 2025. Ο λόγος ήταν ότι είχε ήδη ληφθεί απόφαση να βγει το σπίτι του σε πλειστηριασμό, παρά τη ρύθμιση και την καταβολή των δόσεων.

Προβλήματα μετά τη μεταβίβαση δανείων σε funds

Η δικηγόρος Νεφέλη Σωτηροπούλου εξηγεί ότι σε περιπτώσεις όπου ένα δάνειο έχει ήδη ρυθμιστεί, μπορεί να προκύψουν σοβαρά προβλήματα μετά τη μεταβίβασή του σε fund. Εάν το fund δεν έχει λάβει γνώση της ρύθμισης που είχε συμφωνηθεί με το προηγούμενο πιστωτικό ίδρυμα, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να επαναφέρει τους αρχικούς όρους της σύμβασης. Αυτοί οι αρχικοί όροι, όπως σημειώνει η κ. Σωτηροπούλου, ήταν σίγουρα μη βιώσιμοι για τον δανειολήπτη.

Στην περίπτωση του κ. Κωνσταντίνου, το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Παρά το γεγονός ότι ο δανειολήπτης ρύθμισε το δάνειό του και κατέβαλε περίπου επτά δόσεις, ακολούθησαν διαδικασίες εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε διαταγή πληρωμής και προχώρησαν σε εκτέλεση, κάτι που η κ. Σωτηροπούλου τονίζει ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει: «Κάποιος να έχει ρυθμίσει, να είναι συνεπής και να υφίσταται εκτέλεση».

Κυβερνητικά μέτρα και τα ανοιχτά ζητήματα

Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει νέα μέτρα που στοχεύουν στη ρύθμιση των χρεών, με το κομμάτι της διαμεσολάβησης να φαίνεται ότι επιχειρείται να επιλυθεί. Ουσιαστικά, μπαίνουν κάποια φρένα αναφορικά με τη διμερή διαπραγμάτευση. Ωστόσο, η κ. Σωτηροπούλου υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα δεν λύνεται πλήρως.

Σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, όπως η δυνατότητα του δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράσει το δάνειό του. Επιπλέον, δεν λύνεται καθόλου το θέμα της νομιμοποίησης των funds, αφήνοντας πολλούς δανειολήπτες σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και ανασφάλειας όσον αφορά το μέλλον των περιουσιών τους.

Με πληροφορίες από: in.gr