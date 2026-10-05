Η ανεργία υποχωρεί, αλλά οι ανισότητες και οι κενές θέσεις παραμένουν πρόκληση

Η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει μια διττή εικόνα, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ενώ οι βασικοί δείκτες δείχνουν βελτίωση, με την ανεργία να υποχωρεί και την απασχόληση να αυξάνεται οριακά, κάτω από την επιφάνεια διατηρούνται σημαντικές στρεβλώσεις. Παράλληλα, οι κενές θέσεις εργασίας πληθαίνουν, ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται σε σαφώς δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους άνδρες.

Η πορεία της ανεργίας και της απασχόλησης

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας σημείωσε υποχώρηση, φτάνοντας το 8,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για σημαντική μείωση σε σύγκριση με το 9% που είχε καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε περίπου στις 394.000, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 34.000 άτομα μέσα σε διάστημα ενός έτους. Αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε πτώση της ανεργίας κατά 7,9%.

Παράλληλα με την υποχώρηση της ανεργίας, η απασχόληση στην ελληνική αγορά εργασίας εμφάνισε οριακή αύξηση. Η βελτίωση αυτή στους βασικούς δείκτες υποδηλώνει μια θετική τάση, ωστόσο, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η συνολική εικόνα δεν κατανέμεται ισότιμα σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού, αναδεικνύοντας υφιστάμενες ανισότητες.

Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας παρουσίασε άνοδο, φτάνοντας το 61,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από 61,3% που ήταν έναν χρόνο πριν. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 66,1%. Αυτή η διαφορά υποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης ως προς την ενεργοποίηση του εργατικού δυναμικού.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα για τους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών. Η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας αυξήθηκε στο 43,9%, έναντι 43,4% που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Αυτή η άνοδος υποδηλώνει μια αυξημένη κινητικότητα και ενδιαφέρον των νεότερων ηλικιών για την ένταξη στον εργασιακό χώρο.

Οι διευρυνόμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων

Η μεγαλύτερη απόσταση στην αγορά εργασίας καταγράφεται μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς η πρόσβαση παραμένει άνιση. Η συμμετοχή των γυναικών περιορίζεται στο 54,8%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με το 68,6% των ανδρών. Αυτή η διαφορά αναδεικνύει μια δομική ανισότητα που επιμένει.

Επιπλέον, η βελτίωση του ποσοστού ανεργίας δεν κατανέμεται ισότιμα στα δύο φύλα. Ενώ στους άνδρες η ανεργία περιορίστηκε σημαντικά στο 5,9%, στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 11,2%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ψαλίδα μεταξύ ανδρών και γυναικών όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά διευρύνθηκε σημαντικά. Η διαφορά έφτασε τις 5,3 ποσοστιαίες μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από 3,6 μονάδες που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, η ανεργία στους άνδρες μειώθηκε κατά 1,5 μονάδα, ενώ στις γυναίκες αυξήθηκε ελαφρά κατά 0,2 μονάδα, γεγονός που επιτείνει τις ανισότητες.

Το παράδοξο των κενών θέσεων εργασίας

Παρά την υποχώρηση της ανεργίας και την οριακή αύξηση της απασχόλησης, η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής επισημαίνει ένα σημαντικό παράδοξο: οι κενές θέσεις εργασίας πληθαίνουν. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, καθώς η προσφορά και η ζήτηση εργασίας δεν συναντιούνται αποτελεσματικά.

Η αύξηση των κενών θέσεων, σε συνδυασμό με την επιμονή των ανισοτήτων, αποτελεί βασικό στοιχείο της εικόνας που παρουσιάζεται. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν σε αυτή τη δυσκολία πλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων, παρά την ύπαρξη ανέργων.

Με πληροφορίες από: Topontiki