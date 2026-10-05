Συμφωνία ΔΕΗ-Amazon Web Services για giga data center στη Δυτική Μακεδονία

Μία σημαντική συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και της Amazon Web Services (AWS) βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ανάπτυξη ενός giga data center στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό το έργο αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά στοιχήματα των επόμενων ετών για την περιοχή. Η αρχική ισχύς της εγκατάστασης προβλέπεται να είναι 300 MW, με δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την τοπική οικονομία και τις υποδομές.

Η στρατηγική επένδυση και οι ρόλοι των συνεργατών

Το giga data center σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, αξιοποιώντας έκταση και υφιστάμενες υποδομές της ΔΕΗ. Η επιλογή αυτής της τοποθεσίας έχει ως στόχο να μετατρέψει μια περιοχή που επί δεκαετίες ήταν συνδεδεμένη με την παραγωγή λιγνίτη, σε έναν σύγχρονο κόμβο ψηφιακών υποδομών και τεχνητής νοημοσύνης. Η συμφωνία βασίζεται σε ένα δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου, η ΔΕΗ θα διαθέσει την απαραίτητη έκταση, τα κτίρια και τις αναγκαίες ενεργειακές υποδομές για την υλοποίηση του έργου. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η Amazon Web Services (AWS) αναμένεται να μισθώσει την εγκατάσταση για μια περίοδο 15 ετών. Η AWS θα αναλάβει επίσης τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την πλήρη λειτουργία του data center. Αν και το τελικό ύψος της επένδυσης δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, προηγούμενοι σχεδιασμοί της ΔΕΗ υπολόγιζαν τη συνολική κινητοποίηση κεφαλαίων για την πρώτη φάση, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού του hyperscaler και των ενεργειακών υποδομών, κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Καινοτόμο μοντέλο ενεργειακής τροφοδοσίας

Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά αυτού του έργου είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καλύπτονται οι ενεργειακές του ανάγκες. Η ΔΕΗ έχει σχεδιάσει ένα μοντέλο τροφοδοσίας «behind the meter», το οποίο σημαίνει ότι θα χρησιμοποιεί δικές της υποδομές παραγωγής και τροφοδοσίας για την κάλυψη του τεράστιου ενεργειακού φορτίου του data center. Αυτή η προσέγγιση είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης.

Η εφαρμογή του μοντέλου «behind the meter» έχει ως βασικό πλεονέκτημα ότι το σημαντικό φορτίο της εγκατάστασης δεν θα μεταφερθεί αυτούσιο στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζονται οι πιέσεις σε ένα σύστημα που ήδη δέχεται μεγάλο αριθμό αιτημάτων σύνδεσης από διάφορους φορείς. Αυτή η στρατηγική συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του δικτύου και στην εξασφάλιση σταθερής και αξιόπιστης ενεργειακής παροχής για το data center.

Η πρόκληση των αιτημάτων για νέα data centers

Η ανάπτυξη του giga data center της ΔΕΗ και της AWS έρχεται σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέων data centers στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Συγκεκριμένα, τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για νέα data centers στη χώρα ξεπερνούν συνολικά τα 5 GW. Ωστόσο, οι όροι σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα αφορούν ισχύ μικρότερη του 1 GW. Αυτή η μεγάλη διαφορά μεταξύ των αιτημάτων και των εγκεκριμένων συνδέσεων αναδεικνύει τόσο το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον όσο και ένα ευρύτερο πρόβλημα.

Η υφιστάμενη κατάσταση εγκυμονεί τον κίνδυνο να δεσμευθεί πολύτιμος ηλεκτρικός χώρος από έργα τα οποία ενδέχεται να μην είναι ώριμα ή να μην διαθέτουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, ετοιμάζεται ένα νέο πλαίσιο που θα περιλαμβάνει αυστηρότερες εγγυητικές επιστολές, συγκεκριμένα κριτήρια επενδυτικής ωριμότητας και ενδελεχείς ελέγχους της οικονομικής φερεγγυότητας των ενδιαφερομένων. Ο στόχος αυτού του νέου πλαισίου είναι να ξεκαθαρίσει η «ουρά» των αιτήσεων και να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που μπορούν πραγματικά να υλοποιηθούν, διασφαλίζοντας την ορθολογική κατανομή του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου.

Ο μετασχηματισμός της Δυτικής Μακεδονίας

Η συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και της Amazon Web Services αποκτά έτσι μια ευρύτερη σημασία, πέρα από το να αποτελεί απλώς ένα ακόμη μεγάλο επενδυτικό project. Συνδέει άμεσα την προσπάθεια απολιγνιτοποίησης της Δυτικής Μακεδονίας με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Το μοντέλο αυτό προβλέπει τον κοινό σχεδιασμό και την εναρμόνιση των ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών, σηματοδοτώντας μια νέα κατεύθυνση για την περιοχή.

Το κατά πόσο το εγχείρημα θα φτάσει τελικά στην πλήρη ισχύ του 1 GW θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς και τις οριστικές συμφωνίες που θα συναφθούν μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, η πρώτη φάση του έργου είναι επαρκής για να εντάξει τη Δυτική Μακεδονία στον χάρτη των μεγάλων ευρωπαϊκών data centers, προσδίδοντας στην περιοχή έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψηφιακή μετάβαση και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki