Ερωτήματα για συμβάσεις της Enterprise Greece με εταιρεία λογιστικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών

Ερωτήματα έχουν ανακύψει σχετικά με δεκάδες δημόσιες συμβάσεις που συνήψε η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, με την εταιρεία DIMKA. Οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν υπηρεσίες λογιστικής και φοροτεχνικής φύσης, ενώ το συνολικό τους ύψος φέρεται να ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Η συζήτηση επικεντρώνεται στις διαδικασίες επιλογής και στον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία συγκέντρωσε διαδοχικές αναθέσεις από φορείς του Δημοσίου.

Ο ρόλος της Enterprise Greece και η αρμοδιότητα του υφυπουργού

Η Enterprise Greece αποτελεί τον εθνικό φορέα της χώρας με κύριο σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων και την ενεργή προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. Ο φορέας αυτός υπάγεται διοικητικά στο υπουργείο Εξωτερικών και βρίσκεται στην αρμοδιότητα του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη.

Ο υφυπουργός Θεοχάρης είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο έντονης κριτικής. Η κριτική αυτή προκλήθηκε από την αναφορά του στους «νοικοκύρηδες» και τους «κακομοίρηδες», μια δήλωση που είχε προκαλέσει ευρεία συζήτηση στην πολιτική επικαιρότητα.

Η διπλή δραστηριότητα της DIMKA

Η εταιρεία DIMKA, προς την οποία έγιναν οι αναθέσεις, δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς κλάδους. Αφενός παρέχει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, αφετέρου συνδέεται με ξενοδοχειακή δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η ξενοδοχειακή της δραστηριότητα αφορά ξενοδοχεία ημιδιαμονής, τα οποία, σύμφωνα με τις τιμές και τις παροχές τους, δεν φαίνεται να προορίζονται για άτομα με χαμηλό εισόδημα.

Η DIMKA διαθέτει πιστοποιημένη λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα, έχοντας λάβει σχετική βεβαίωση από το Οικονομικό Επιμελητήριο από το έτος 2018. Επιπλέον, λειτουργεί διακριτά τους δύο κλάδους της: τον ξενοδοχειακό υπό τον τίτλο Crystal Blue και τον λογιστικό – φοροτεχνικό ως Tax Now. Η Enterprise Greece έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις για αυτή τη διάκριση των δραστηριοτήτων.

Τα ερωτήματα για τις δημόσιες συμβάσεις

Το κύριο ερώτημα που τίθεται δεν αφορά τη νομιμότητα της παράλληλης δραστηριοποίησης μιας εταιρείας σε διαφορετικούς κλάδους, ούτε αν επιτρέπεται σε έναν επιχειρηματία να διατηρεί λογιστικό γραφείο και ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Το πραγματικό ζήτημα εστιάζει στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και στις διαδικασίες επιλογής.

Συγκεκριμένα, τίθενται ερωτήματα για το πώς μια εταιρεία με οκτώ χρόνια παρουσίας στον συγκεκριμένο τομέα κατάφερε να συγκεντρώσει διαδοχικές συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου. Ζητούνται απαντήσεις σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, τον βαθμό του ανταγωνισμού, τα κριτήρια επιλογής των παρόχων και τα παραδοτέα των συμβάσεων. Η πιστοποίηση μιας εταιρείας αποδεικνύει την ικανότητάς της να παρέχει μια υπηρεσία, αλλά δεν εξηγεί γιατί το Δημόσιο επιλέγει επανειλημμένα τον ίδιο πάροχο για την αγορά της.

Το ύψος και ο αριθμός των αναθέσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η DIMKA έχει υπογράψει τα τελευταία χρόνια δεκάδες συμβάσεις με διάφορους δημόσιους φορείς. Μεταξύ αυτών των φορέων συγκαταλέγονται η Enterprise Greece, η Κοινωνία της Πληροφορίας και η Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς και άλλοι οργανισμοί του Δημοσίου.

Δημοσιεύματα ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των συμβάσεων στις 28, με την αξία τους να εκτιμάται περίπου στις 800.000 ευρώ. Άλλες καταγγελίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 24 συμβάσεις, των οποίων το συνολικό ύψος φτάνει τα 898.367,60 ευρώ. Από αυτές τις 24 συμβάσεις, οι 22 φέρονται να έχουν γίνει μέσω απευθείας ανάθεσης, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια και τις διαδικασίες προμήθειας υπηρεσιών από το Δημόσιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki