Παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Η αγορά πετρελαίου θέρμανσης εισέρχεται στην τελική ευθεία ενόψει της έναρξης διάθεσης του ντίζελ θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να εξετάζει δύο κρίσιμες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής. Παράλληλα, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσαν τις προγραμματισμένες πληρωμές για την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου, οι οποίες αφορούν χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι παρεμβάσεις στο τραπέζι

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναμονή των ανακοινώσεων της 14ης Οκτωβρίου, με δύο βασικές παρεμβάσεις να εξετάζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν την οριστικοποίηση του ύψους της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των πρατηριούχων.

Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, τιμή στην οποία έκλεισε το καύσιμο τον Απρίλιο, με τη λήξη της προηγούμενης περιόδου θέρμανσης. Η τωρινή τιμή, χωρίς την εφαρμογή επιδότησης και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία που επηρεάζουν τις τιμές του Brent, καθώς και την ισοτιμία δολαρίου / ευρώ, διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ.

Το ύψος της επιδότησης και τα σενάρια

Το τελικό ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί από τη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών τις επόμενες ημέρες, μέχρι την επίσημη έναρξη της περιόδου θέρμανσης. Υπενθυμίζεται ότι ήδη υπάρχει ενεργή επιδότηση από τα διυλιστήρια, η οποία ανέρχεται σε 10 λεπτά το λίτρο για την απλή αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά για το ντίζελ κίνησης. Η κυβέρνηση συμπληρώνει αυτή την επιδότηση στην αντλία, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση της τιμής να φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο.

Ένα από τα σενάρια που έχουν τεθεί στο τραπέζι, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, είναι η μεταφορά της επιδότησης από την απλή αμόλυβδη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την προσπάθεια συγκράτησης του κόστους για τους καταναλωτές.

Επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Σχετικά με το ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, υπενθυμίζεται ότι στις 11 Μαρτίου, με το ξέσπασμα της κρίσης στον Περσικό Κόλπο, είχε επιβληθεί ανώτατο όριο. Το όριο αυτό ήταν ίσο με 5 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και την απλή αμόλυβδη για τις εταιρείες εμπορίας, ενώ για τα πρατήρια καυσίμων το αντίστοιχο περιθώριο ανερχόταν σε 12 λεπτά ανά λίτρο.

Το συγκεκριμένο πλαφόν είχε διακοπεί την 1η Ιουλίου και τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο των συζητήσεων. Η επαναφορά του θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επιπλέον μέτρο για τον έλεγχο των τιμών στην αγορά καυσίμων.

Αύξηση επιδόματος θέρμανσης

Πέρα από τις παρεμβάσεις που αφορούν το ίδιο το καύσιμο, η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει και αύξηση του ποσού του επιδόματος θέρμανσης. Η οριστικοποίηση αυτής της αύξησης αναμένεται να γίνει σύντομα, προσφέροντας επιπλέον στήριξη στα νοικοκυριά.

Η εν λόγω επιδότηση θα καταβληθεί με τα ίδια εισοδηματικά και κλιματικά κριτήρια που ίσχυαν και στο παρελθόν, αλλά με την εφαρμογή υψηλότερων συντελεστών. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν μεγαλύτερα ποσά, με στόχο την ανακούφιση από το αυξημένο κόστος θέρμανσης.

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Στο μεταξύ, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχωρούν σε σημαντικές πληρωμές κατά την περίοδο από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Συνολικά, θα καταβληθούν 79.684.160,74 ευρώ σε 92.826 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ, στις 6 Οκτωβρίου θα δοθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για διάφορες παροχές. Επιπλέον, από 5 έως και 9 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, ως συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ ποσά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki